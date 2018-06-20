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Atividade econômica

PIB do Espírito Santo tem fraco desempenho no início do ano

Economia do Estado avançou somente 0,4% nos três primeiros meses de 2018 em comparação ao último trimestre de 2017

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 17:39
Crédito: Arquivo
O Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo apresentou fraco desempenho no início deste ano, com tímido avanço de 0,4% no primeiro trimestre em comparação ao último trimestre de 2017. O índice foi puxado principalmente pelos setores do comércio varejista e serviços, que cresceram 1,4% e 1,6%, respectivamente. Na contramão, a indústria registrou queda de 0,2%.
Se analisado o resultado do primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior, o crescimento é de 0,5% no Estado. Esse resultado foi puxado principalmente pelo comércio varejista ampliado, com alta de 20%. Destaque para a vendas de veículos e peças automotivas, que cresceram 41,2%, enquanto que a indústria teve queda de 6%.
Os dados foram apresentados pelo Instituto Jones dos Santos Neves, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (20). O PIB representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período, e é um dos indicadores mais utilizados para medir a atividade econômica de uma região.
No acumulado do primeiro trimestre de 2018, em comparação a o mesmo período de 2017, o índice de crescimento do Espírito Santo foi impactado, principalmente, pela baixo desempenho das indústrias Estado, que chegou a -6%. A indústria da transformação teve retração de -8,1% e a indústria da extrativa o de -3,9%.
O saldo negativo do setor, de acordo com a diretora de Estudos e Pesquisas do IJSN, Ana Carolina Giuberti, deve-se principalmente a uma parada programada da Fibria entre os meses de fevereiro e março, a que de preço do barril do petróleo, que chegou a custar menos US$ 60 em fevereiro, e a queda das produções de cimento e granito para uso interno no país.
CRESCIMENTO 
A economia capixaba, mesmo com o crescimento tímido, manteve seu desempenho acima da média nacional no resultado acumulado em quatro trimestres. De acordo com o IJSN, o Espírito Santo registrou uma alta de 2,1%, enquanto a do país foi de 1,3%. Essa foi a terceira vez consecutiva em que o crescimento estadual superou o resultado do Brasil nessa base de comparação.
Em valores reais, o PIB gerado pela economia capixaba nos últimos quatro trimestres soma um montante de R$ 121,9 bilhões, maior valor dos últimos dez trimestres. 
Segundo a diretora presidente do instituto, Gabriela Lacerda, nos três primeiros meses de 2018, a estimativa é de que o PIB tenha chegado a R$ 29,9 bilhões. Esse é um crescimento tímido. Ainda não podemos dizer que retomamos a nossa época áurea da economia capixaba. Porém há quatro trimestres estamos apresentando crescimento, destacou.

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