PIB do Brasil cresce 1,4% com impulso do agro no 1° trimestre de 2025

PIB do Brasil cresce 1,4% com impulso do agro no 1º trimestre de 2025

O resultado ficou próximo da mediana das expectativas do mercado financeiro, que era de 1,5%, de acordo com a agência Bloomberg

Publicado em 30 de maio de 2025 às 11:28

RIO DE JANEIRO - Puxada pela recuperação da safra agrícola, a economia brasileira acelerou o ritmo de crescimento para 1,4% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com os três meses finais de 2024, apontam dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta sexta (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).>

O resultado ficou próximo da mediana das expectativas do mercado financeiro, que era de 1,5%, de acordo com a agência Bloomberg. O intervalo das previsões ia de 0,9% a 1,9%.>

A alta de 1,4% é a maior desde o segundo trimestre de 2024, quando o avanço foi de 1,5%, conforme dados revisados pelo IBGE.>

Safras de grãos têm contribuído para crescimento da atividade econômica Crédito: New Holland/Divulgação

Considerando apenas o período de janeiro a março, a nova taxa repete o crescimento do início de 2023 (1,4%). O PIB está no maior patamar da série histórica, iniciada em 1996.>

A agropecuária cresceu 12,2% ante o quarto trimestre de 2024. Assim, ofuscou os desempenhos mais fracos do setor de serviços, que teve variação positiva de 0,3%, e da indústria, que ficou praticamente estável, com leve recuo de 0,1%.>

Um dos fatores apontados para os resultados de serviços e indústria é o choque na taxa básica de juros (Selic), que dificulta o consumo.>

O salto da agropecuária veio no embalo da recuperação da safra de grãos, cujo efeito no PIB fica mais concentrado no início do ano. As projeções indicam produção recorde no campo em 2025.>

A coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, disse que o resultado do PIB tem "super a ver" com a retomada da safra. O aumento de 12,2% é o maior da agropecuária desde o primeiro trimestre de 2023 (13,8%).>

Melhores condições de clima e ganhos de produtividade nas lavouras contribuem para a safra maior, segundo Rebeca.>

"A conjuntura [no campo] está toda favorável para esse bom resultado do primeiro trimestre puxado pela agropecuária", afirmou.>

Além da ajuda da safra, o mercado de trabalho seguiu mostrando sinais de força com a geração de empregos formais e renda, após uma série de medidas de estímulo do governo Lula (PT) na economia.>

Isso, conforme Rebeca, beneficiou o consumo das famílias, que cresceu 1% ante o quarto trimestre de 2024, apesar do aumento da taxa de juros.>

"Tem coisas que prejudicam [o consumo], como inflação bem resiliente e política monetária restritiva. Mas a gente continua tendo melhora do mercado de trabalho, o crédito continua crescendo", apontou a técnica do IBGE.>

A taxa Selic fechou o primeiro trimestre em 14,25% ao ano e voltou a subir em maio, para 14,75%, o maior patamar em quase duas décadas. O aperto praticado pelo BC (Banco Central) busca frear a inflação e ancorar as expectativas dos agentes financeiros.>

Ao longo de 2025, economistas apostam em um ritmo menor do PIB. A previsão está associada ao fim do impulso da safra agrícola e à manutenção dos juros em patamar elevado. A Selic de dois dígitos encarece o crédito para consumo e investimentos produtivos.>

O ritmo esperado para a desaceleração do PIB, contudo, não é unânime entre os economistas. Analistas ainda se perguntam até que ponto o governo Lula estará disposto a abrir mão de medidas para estimular a atividade antes das eleições de 2026.>

O cenário para os próximos trimestres também carrega incertezas do mercado internacional devido à guerra de tarifas aberta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.>

Na mediana, as projeções do mercado financeiro indicam alta de 2,14% para o PIB brasileiro no acumulado de 2025, abaixo do crescimento em 2024, conforme o boletim Focus divulgado pelo BC na segunda (26).>

O governo federal, por sua vez, espera um avanço de 2,4%, de acordo com revisão anunciada na semana passada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda.>

O desempenho da economia tem sido comemorado por Lula e seus apoiadores. Ainda assim, o presidente viu sua aprovação despencar no início de 2025. A inflação dos alimentos foi apontada como uma das principais questões por trás da queda da popularidade do petista.>

O PIB é a soma dos bens e serviços produzidos por um país em um determinado período (ano ou trimestre). Seu avanço é usualmente chamado de crescimento econômico.>

