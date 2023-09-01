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Dados do IBGE

PIB cresce 0,9% no segundo trimestre puxado por indústria e serviços

Nos primeiros três meses do ano, economia brasileira havia crescido 1,8%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2023 às 11:49

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 11:49

Puxada pela indústria e pelo setor setor de serviços, a economia brasileira voltou a mostrar sinal de força e continuou a crescer no segundo trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) registrou alta de 0,9% no segundo trimestre de 2023 em comparação aos primeiros três meses deste ano, informou na manhã desta sexta-feira (1º), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado veio acima da mediana das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam alta de 0,3%. O intervalo das estimativas ia de queda de 0,1% a uma alta de 1,1%.
Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica
Indústria, metalúrgica, siderúrgica, fábrica Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o PIB apresentou alta de 3,40%, resultado que também superou a mediana das previsões do mercado, que apontava avanço de 2,7%. O intervalo das projeções, neste caso, ia de elevação de 0,4% a 3,6%.
Ainda segundo o instituto, o PIB do segundo trimestre de 2023 totalizou R$ 2,651 trilhões.
O PIB da indústria registrou alta de 0,90% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o PIB apresentou avanço de 1,50%.
O PIB da agropecuária registrou baixa de 0,90% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre, informou o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o PIB apresentou avanço de 17,00%.

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Já o PIB de serviços registrou alta de 0,60% no segundo trimestre de 2023 ante o trimestre anterior. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o PIB apresentou avanço de 2,30%.
O consumo das famílias registrou alta de 0,90% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre, informou o IBGE. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o consumo das famílias apresentou avanço de 3,00%.
O consumo do governo, por sua vez, subiu 0,70% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o consumo do governo teve alta de 2,90%.
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrou alta de 0,10% no segundo trimestre de 2023 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, a FBCF apresentou recuo de 2,60%. Segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) do segundo trimestre ficou em 17,20%.

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