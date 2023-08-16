Bons ventos na economia do Brasil e do ES para o segundo semestre

Na primeira metade de 2023, os brasileiros e capixabas observaram boas notícias no campo econômico. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outras fontes de informação corroboram o bom momento na macroeconomia do país e do Estado, o que amplia as expectativas positivas para o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda.

O Produto Interno Bruto (PIB) do país apresentou crescimento de 1,9% no 1º trimestre de 2023, superando as expectativas. A taxa de desemprego nacional no 2º trimestre de 2023 ficou em 8,0%, o menor patamar para o período desde 2014. Foi uma diminuição de 0,8 ponto percentual (pp) na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Na comparação do 4º trimestre de 2022 com o 1º trimestre de 2023, a renda real de todos os trabalhos dos brasileiros cresceu de R$ 2.860,96 para R$ 2.879,60.

No último mês de julho, a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulada em 12 meses foi de 3,99%, se mantendo entre o teto da meta (4,75%) e o centro da meta (3,25%). Desde março a inflação vem sendo controlada abaixo do teto da meta, o que passa mais segurança para que o Banco Central proceda reduções na taxa de juros (Selic), que desde agosto de 2022 estava travada em 13,75%. No início de agosto de 2023, pela primeira vez em três anos, a Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a taxa de juros em 0,50 pp , deixando a Selic em 13,25%. O Copom sinaliza a expectativa da Selic fechar o ano de 2023 em 11,75%.

No contexto da economia do Espírito Santo, o PIB registrou crescimento de 4,5% nos três primeiros meses do ano, desempenho acima da média nacional (1,9%). A taxa de desemprego capixaba no 2º trimestre de 2023 ficou em 6,4%, resultado abaixo do valor apurado para o país (8,0%). Na comparação do último trimestre de 2022 com o 1º trimestre de 2023, a renda real de todos os trabalhos dos capixabas aumentou de R$ 2.844,98 para R$ 2.882,96, ficando acima da média do Brasil.

Crescimento do PIB ainda é tímido no ES Crédito: Pixabay

Para além desses indicadores positivos e a conjuntura nacional favorável, o Espírito Santo conta com um equilíbrio das contas públicas, que vem alcançando nota máxima pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desde 2012, mecanismos de estímulo ao desenvolvimento econômico e atração de empreendimentos, como o Fundo Soberano, Invest e Compete, e importantes políticas públicas de formação profissional e qualificação para o emprego, como o Qualificar ES.