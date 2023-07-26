ES se mantém fora do topo do ranking da violência

Amapá foi o estado com a maior taxa, 50,6 MVI por 100 mil habitantes. Na sequência Bahia e Amazonas computaram as segunda e terceira maiores taxas, respectivamente 47,1 e 38,8 casos por 100 mil pessoas residentes.

Em 2010 a taxa de MVI do Espírito Santo era superior a 45 por 100 mil habitantes, sendo superada somente pela taxa de Alagoas, 72 registros por 100 mil pessoas residentes. Com a taxa de mortes violentas intencionais registrada em 2010, o Estado seria hoje o terceiro mais violento do Brasil.

Entretanto, os significativos investimentos e trabalho de integração iniciado em 2011 pelo programa Estado Presente contribuíram para que as taxas capixabas de mortes violentas intencionais reduzissem ao longo dos últimos 12 anos e chegassem a 29,3 registros por 100 mil habitantes, a 14ª menor entre as Unidades da Federação (UFs). Ainda é uma taxa elevada e não permite comemoração, porém demonstra que o estado está no caminho da diminuição da violência.

A insegurança pública brasileira é um problema complexo e não existe solução mágica para a criminalidade violenta. As boas práticas internacionais e brasileiras nos mostram que não há espaço para achismos e ideias mirabolantes. A segurança pública deve ser tratada com seriedade, responsabilidade e perseverança, planejando e articulando ações com base em evidências científicas.

Nos últimos anos, observamos uma intensificação nas ações que combinam estratégias de repressão qualificada e proteção social no âmbito do Estado Presente. Por conta disso e dos resultados alcançados, essa importante política pública é reconhecida como exitosa por instituições de projeção internacional, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Instituto Sou da Paz e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).