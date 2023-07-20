Para o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, essa redução de casos reforça a importância do combate à criminalidade, tendo a retirada de armas de circulação como uma meta a ser buscada pelo governo.

"É o instrumento que mais mata, pois 80% dos homicídios são cometidos com arma de fogo. Então, temos que retirá-las de circulação", afirma.

Your browser does not support the audio element. 'Temos que tirar armas de circulação para reduzir homicídios', diz Ramalho

Alexandre Ramalho diz que boa parte das armas são vendidas para o tráfico Crédito: Bernardo Bracony

Segundo Ramalho, boa parte dessas armas acaba em mãos ilegais e comercializadas para o tráfico.

"As investigações apontam a expansão da concessão dessas armas e ainda temos a entrada ilegal pelas fronteiras de países vizinhos. É um desafio principalmente para o governo federal. Também pedimos o apoio com a nossa divisa de Estados, onde ainda permeiam a entrada dessas armas e de drogas, que fomentam toda a questão do homicídio", destaca Ramalho.

Para o secretário de Estado de Planejamento, Álvaro Duboc, os resultados do anuário mostram que a segurança segue sendo um grande desafio para o país e para o Espírito Santo. "Percebemos que alguns Estados conseguiram caminhar. O Espírito Santo é um deles. Mas essa é uma tarefa que não está superada. É um desafio diário e exige da equipe pensar estratégias e inovações para enfrentar a criminalidade", diz.

Duboc destaca que alguns fatores impactam diretamente a questão da segurança pública, como a disponibilidade de armas e munições, tanto no ponto de vista do enfrentamento dos profissionais de segurança quanto a sociedade como um todo.

"Outra estratégica é focar na busca das armas que estão nas mãos de criminosos. Nós apreendemos, em média, 4 mil armas por ano, uma média de mais de 300 armas por mês. São muitas armas que ainda estão nas mãos de criminosos e nossos agentes policiais têm isso como meta no dia a dia quando saem para seu dia de trabalho", afirma Duboc.

Casos de estupro

Esse tipo de crime ainda é considerado pelo governo um desafio e fruto de uma cultura machista. Segundo Alexandre Ramalho, algumas políticas públicas já existentes visam à redução desses números, como a criação da Secretaria da Mulher.