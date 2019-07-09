Home
>
Economia (BR)
>
PF faz operação para desarticular esquema de estelionato em CPF no ES

PF faz operação para desarticular esquema de estelionato em CPF no ES

As principais vítimas dos criminosos eram aposentados, que tinham as idades alteradas pelos bandidos para facilitar a concessão dos empréstimos mediante fraude.

Com informações da Polícia Federal

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 9 de julho de 2019 às 14:31

 - Atualizado há 6 anos

Malote com o material apreendido na Operação Rejuvenate, da Polícia Federal. Crédito: Polícia Federal

Com o objetivo de desarticular um esquema de estelionato no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a Polícia Federal do Espírito Santo realizou, na manhã desta terça-feira (09), a operação Rejuvenate. As principais vítimas dos criminosos eram aposentados, que tinham as idades alteradas pelos bandidos para facilitar a concessão dos empréstimos mediante fraude. Nove discos rígidos de computador foram apreendidos.

Recomendado para você

A categoria reivindica ao menos um reajuste salarial pela inflação e a continuidade dos benefícios já existentes

Correios vão à Justiça por falta de acordo com funcionários sobre salários e benefícios

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

> Golpistas fazem aposentados pagarem por seguro que não contrataram

A ação foi realizada através da Delegacia de Crimes Fazendários (DELEFAZ) e contou com a participação de 11 policiais federais. A operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão na sede de uma empresa financeira e na residência dos proprietários, ambos localizados em Vitória. O resultado foi a apreensão de nove discos rígidos de computador.

De acordo com a Polícia Federal, a ação investiga um esquema de estelionato que costuma ter como vítimas pessoas aposentadas. A suspeita é que o crime seria praticado pelos administradores da financeira investigada.

> Golpe do "Posso ajudar?" faz vítimas em bancos no Espírito Santo

"Havia a tomada de empréstimos fraudulentos junto à Caixa Econômica Federal em face da adulteração do ano de nascimento de idosos no cadastro do CPF da Receita Federal, a fim de que fosse possível a sua concessão com a diminuição da idade do aposentado e posteriormente a apropriação indevida dos valores concedidos pela Caixa. Desta forma, a idade dos idosos eram alteradas de modo a facilitar a concessão dos empréstimos mediante fraude, fato que ensejou o nome da operação “Rejuvenate” que significa em latim rejuvenescimento", explicou a PF por nota.

Os investigados, que não foram identificados pela PF, poderão responder pelos crimes de Estelionato, Falsidade Ideológica, e Inserção de Dados Falsos em Sistema de Informações.

> Operação investiga venda de créditos falsos para empresas no ES

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime estelionato

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais