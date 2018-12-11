A Polícia Federal está cumprindo um mandado de prisão temporária no Espírito Santo com a deflagração da Operação Data Leak, que apura crimes de vazamento e receptação ilícita de dados sigilosos do INSS. A operação é coordenada pela unidade da PF de Mato Grosso.

Your browser does not support the audio element. PF cumpre mandado de prisão no ES após vazamentos de dados do INSS

As investigações apuram a possível participação de servidores públicos nos crimes investigados, que, com o acesso a bancos de dados que deveriam ser mantidos em sigilo, tinham vantagens financeiras repassando as informações para terceiros.

Os receptadores desses dados, por sua vez, comercializam as informações com escritórios de advocacia, contabilidade, financeiras e empresas de cobrança, com lucros expressivos nas transações criminosas.

A Polícia Federal suspeita que determinadas bases de dados estejam sendo comercializadas clandestinamente por valores que superam R$ 1 milhão. Ainda não há confirmação do que fazia o alvo da operação em Vitória , mas um mandado de busca também foi feita na residência do suspeito.

São cumpridos sete mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão em Vitória, no Espírito Santo, além das capitais de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro - todos expedidos pela 5ª Vara Federal de Cuiabá.