Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • PF cumpre mandado de prisão no ES após vazamentos de dados do INSS
Operação Data Leak

PF cumpre mandado de prisão no ES após vazamentos de dados do INSS

Há investigação de servidores federais nos crimes. Mandados são cumpridos também em outros Estados

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 13:00
A Polícia Federal está cumprindo um mandado de prisão temporária no Espírito Santo com a deflagração da Operação Data Leak, que apura crimes de vazamento e receptação ilícita de dados sigilosos do INSS. A operação é coordenada pela unidade da PF de Mato Grosso.
PF cumpre mandado de prisão no ES após vazamentos de dados do INSS
As investigações apuram a possível participação de servidores públicos nos crimes investigados, que, com o acesso a bancos de dados que deveriam ser mantidos em sigilo, tinham vantagens financeiras repassando as informações para terceiros.
> PF combate desvios de R$ 2 mi do INSS
Os receptadores desses dados, por sua vez, comercializam as informações com escritórios de advocacia, contabilidade, financeiras e empresas de cobrança, com lucros expressivos nas transações criminosas.
A Polícia Federal suspeita que determinadas bases de dados estejam sendo comercializadas clandestinamente por valores que superam R$ 1 milhão. Ainda não há confirmação do que fazia o alvo da operação em Vitória, mas um mandado de busca também foi feita na residência do suspeito.
> Duas pessoas são presas por crimes contra a Previdência Social
São cumpridos sete mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão em Vitória, no Espírito Santo, além das capitais de Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro - todos expedidos pela 5ª Vara Federal de Cuiabá. 
O nome Data Leak faz referência ao vazamento de dados sigilosos, que chegam ao poder de indivíduos que praticam o comércio clandestino de informações pessoais e financeiras de funcionários públicos e segurados do INSS.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES
Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados