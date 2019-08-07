Home
>
Economia (BR)
>
Petróleo deve perder protagonismo em 10 ou 20 anos, diz secretário do IBP

Petróleo deve perder protagonismo em 10 ou 20 anos, diz secretário do IBP

Representante do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP) destacou a tecnologia utilizada na exploração do combustível

Giordany Bozzato

[email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 00:15

 - Atualizado há 6 anos

Representante do IBP disse que, investimentos no setor de petróleo e gás podem chegar a R$ 40 bilhões em 2022 Crédito: Thiers Turini - Divulgação

Foi com o reconhecimento de que o petróleo impacta no aquecimento global que o secretário executivo dos Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), Antonio Guimarães, disse que essa matriz energética deve perder o protagonismo global até 2030 ou 2040. Guimarães foi o primeiro palestrante da 12ª Feira de Metalmecânica + Inovação Industrial e ExpoConstruções 2019 – Mec Show, que começou nesta terça-feira (06) e vai até quinta-feira (8).

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

"O mundo inteiro discute transição energética. Talvez em 2030, 2040 o petróleo deixe de aumentar o consumo. Não vai acabar, mas com isso, o preço deve cair. Por isso, se o Brasil é rico em petróleo, ele tem uma decisão estratégica a tomar: ou produz rápido, enquanto o produto tem valor, ou talvez ele perca essa oportunidade", comentou.

"A era do petróleo vai acabar? Talvez, mas não no nosso tempo. O mundo quer mudar para um combustível mais limpo, mas enquanto o mundo demandar energia, vamos continuar fornecendo petróleo", acrescentou.

> Shell avalia construir usina térmica no Espírito Santo

Enquanto o fim da "era do petróleo" não chega, o mercado segue se expandindo. O diretor do IBP acredita que, nos próximos anos, os investimentos no setor devem mais que dobrar – saindo de R$ 15 bilhões para R$ 40 bilhões em todo o Brasil.

"O setor andou em crise por uma série de questões que travaram o investimento na indústria. A partir de 2017 a situação começou a mudar. Se tudo que está previsto se consolidar, nosso futuro está contratado. A gente pode saltar de R$ 15 bilhões de investimentos para R$ 40 bilhões já em 2022. Isso é outro mundo", disse confiante.

> Mais investimentos e aumento da produção de petróleo e gás no ES

Guimarães também falou da importância da tecnologia neste setor – a qual ele disse ser superior à que levou o homem à lua. "As pessoas pensam que a tecnologia é pouco sofisticada, mas não é. Um setor que trabalha há 200 quilômetros da costa e com dois quilômetros de profundidade deve ter uma tecnologia equivalente para ir até a lua. Talvez até mais, talvez Marte. Porque nessas situações não pode ter erro. É tudo robótica e automação de ponta", analisou.

> Capixabas vão apresentar novidades para a indústria na Mec Show

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais