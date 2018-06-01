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Novo comando

Petroleiros fazem ato em frente sede da Petrobras em Vitória

Grupo comemorou saída do presidente da empresa, Pedro Parente, que pediu demissão na manhã desta sexta-feira (1)

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 16:59
Petroleiros fazem ato em frente sede da Petrobras em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um grupo de cerca de 30 funcionários da Petrobras faz um ato, no início da tarde desta sexta-feira (1), em frente à sede da Petrobras, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. Os manifestantes comemoram a saída do presidente da estatal, que anunciou a demissão do cargo mais cedo, em carta entregue pessoalmente ao presidente da República, Michel Temer.
Na carta, Pedro Parente afirmou que "deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente". Parente afirmou ainda que a demissão tem "caráter irrevogável e irretratável".
Em Vitória, os petroleiros elogiaram a decisão, dizendo que são contra o aumento no preço do combustível e da venda da Petrobras. "Se ele (Parente) não pedisse pra sair, ele cairia dos mesmo jeito", disse um manifestante.
De acordo com a diretora do Sindipetro e da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Priscila Patrício, o ato foi em comemoração a saída do ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente. "Nós consideramos a saída dele uma vitória da greve dos petroleiros que, em conjunto com os caminhoneiros, fizemos um ato para divulgar à população o que estava sendo feito com a Petrobras. Pedro Parente, junto do Presidente Temer, estava vendendo os ativos da Petrobras a preço de banana".
Por volta das 14h20, o protesto estava encerrado.
 
 

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