Petroleiros fazem ato em frente sede da Petrobras em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um grupo de cerca de 30 funcionários da Petrobras faz um ato, no início da tarde desta sexta-feira (1), em frente à sede da Petrobras, na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. Os manifestantes comemoram a saída do presidente da estatal, que anunciou a demissão do cargo mais cedo, em carta entregue pessoalmente ao presidente da República, Michel Temer.

Na carta, Pedro Parente afirmou que "deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente". Parente afirmou ainda que a demissão tem "caráter irrevogável e irretratável".

Em Vitória, os petroleiros elogiaram a decisão, dizendo que são contra o aumento no preço do combustível e da venda da Petrobras. "Se ele (Parente) não pedisse pra sair, ele cairia dos mesmo jeito", disse um manifestante.

De acordo com a diretora do Sindipetro e da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Priscila Patrício, o ato foi em comemoração a saída do ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente. "Nós consideramos a saída dele uma vitória da greve dos petroleiros que, em conjunto com os caminhoneiros, fizemos um ato para divulgar à população o que estava sendo feito com a Petrobras. Pedro Parente, junto do Presidente Temer, estava vendendo os ativos da Petrobras a preço de banana".

Por volta das 14h20, o protesto estava encerrado.



