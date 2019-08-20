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Petrobras

Petroleiros avaliam propostas de acordo coletivo da Petrobras

Segundo os sindicatos dos petroleiros, a empresa apresentou um porcentual de reajuste inferior ao da inflação

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 17:03
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Agência
Os empregados da Petrobras participam de um processo de consulta promovido pelos sindicatos para avaliar as propostas de acordo coletivo da direção da companhia. Previamente, o diretor da Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), Adaedson Costa, afirma que "o acordo coletivo não atende aos anseios da categoria".
Os sindicatos têm ouvido a posição dos funcionários também sobre a possibilidade de recorrer a uma greve, como meio de demonstrar à direção da petroleira que não estão de acordo com as propostas de reajuste salarial e benefícios trabalhistas.
> Bolsonaro não descarta privatização da Petrobras, diz Guedes
Segundo os sindicatos, a empresa apresentou um porcentual de reajuste inferior ao da inflação, correspondente a 70% do INPC acumulado desde setembro do ano passado. Também quer acabar, gradualmente, com o adicional de permanência no Estado do Amazonas. E também quer aumentar a contribuição dos funcionários no plano de saúde.

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