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Economia

Petrobras volta a ser a empresa mais valiosa do País

Mesmo com petróleo em queda, as ações da estatal subiram 8,67%, a R$ 22,82, no caso das preferenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 09:44

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 09:44

Plataforma de petróleo - Petrobrás Crédito: Reprodução / Agência Brasil
O otimismo dos investidores com o avanço do candidato Jair Bolsonaro (PSL) levou os ativos brasileiros a se valorizarem nesta terça-feira, 2. A pesquisa Ibope/Estado/TV Globo deu impulso sobretudo às ações da Petrobras, que voltou a ocupar o posto de maior empresa de capital aberto do Brasil, segundo a Economática.
Mesmo com petróleo em queda, as ações da estatal subiram 8,67%, a R$ 22,82, no caso das preferenciais, e 6,74%, a R$ 25,81, para as ordinárias.
Com a forte valorização, a Petrobras chegou a R$ 319,928 bilhões em valor de mercado, superando Vale (R$ 318,083 bi), Ambev (R$ 286,881 bi) e Itaú (R$ 271,656 bi).
O Ibovespa, índice que reúne as principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia em alta de 3,80%, aos 81.612,28 pontos.
Esse não é o maior valor de mercado alcançado pela empresa de petróleo neste ano. Em maio, a companhia chegou a valer R$ 388,845 bilhões.

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