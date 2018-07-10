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Investimento

Petrobras vai voltar a investir em energias renováveis

Estatal assina acordo com a francesa Total para buscar projetos de eólica e solar no Nordeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 17:58

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 17:58

Transformador de energia eólica Crédito: Reprodução/Pixabay
Depois de nos últimos quatro anos ter priorizado investimentos na exploração e produção de petróleo, visando a redução de seu endividamento, a Petrobras decidiu retomar investimentos em energia renováveis. Nesta terça-feira (10) a estatal anunciou ter assinado um memorando de entendimentos com a empresa francesa Total com o objetivo de desenvolver projetos em conjunto nos setores de energia solar e eólica no Brasil.
O diretor de Estratégia, Organização e Sistemas de Gestão da Petrobras, Nelson Solva, explicou que de fato nos últimos anos a companhia concentrou suas atividade no setor de óleo e gás com o foco de melhorar a situação financeira da estatal. Mas já no Plano de Negócios 2018/22 já previa que a Petrobras voltaria a atuar em fontes renováveis, tendo em vista a tendência de uma economia mundial cada vez mais de baixo carbono, e por outro lado, o grande potencial no Brasil para energia eólica e solar.
"Na ocasião não demos um passo atrás em termos de projetos de fontes renováveis, mas mas precisávamos fazer frente á situação financeira mais delicada.mas já no último Plano de Negócios 218/22 já começamos a olhar as perspectivas de longo prazo", destacou o diretor.
Nelson Silva disse que a ideia é de identificar oportunidades em novos projetos a serem desenvolvidos em conjunto com a Total nos setores de energia solar ou eólica, preferencialmente em áreas terrestres da Petrobras no Nordeste.
Atualmente a Petrobras tem participações em quatro projetos de energia eólica no Nordeste com um total de 104 megawatts (MW) de capacidade. o diretor destacou o grande potencial que existe no Brasil para essas energia, que hoje representam apenas 8% da matriz energética mas que deverão atingir 20% em 2016. o diretor não descartou a possibilidade de as duas empresas virem a participar de futuros leilões de energia de fontes renováveis.
Segundo o diretor no momento não se tem ainda uma estimativa de investimentos que serão definidos quando os projetos forem identificados. O diretor deixou claro que já no Plano de negócios 2019/22, que está sendo elaborado, já deverá conter os investimentos destinados a projetos em fontes renováveis de energia.

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