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Redução de 0,70%

Petrobras vai reduzir preço da gasolina nas refinarias outra vez

Novo valor será de R$ 1,6616

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 14:59
O preço do óleo diesel permanecerá inalterado (R$ 2,1228), segundo informações do site da Petrobras Crédito: Fernando Madeira
Nesta terça-feira, dia 13, a Petrobras vai promover mais um corte no preço da gasolina vendida nas refinarias. O custo do litro vai baixar de R$ 1,6734 para R$ 1,6616  uma redução de 0,70%.
Este novo recuo seguirá a tendência de diminuição de preços registrada desde 25 de setembro, quando o preço do litro nas refinarias baixou de R$ 2,2514 para R$ 2,2381 (corte de 0,59%). De lá para cá, foram sucessivas reduções, acumulando uma queda de 26,19% (até 13 de novembro).
Considerando somente o mês de novembro, a redução do custo do litro nas refinarias chega a 10,8%. No cenário externo, o preço do barril do petróleo também está em queda (US$ 70).
O preço do óleo diesel permanecerá inalterado (R$ 2,1228), segundo informações do site da Petrobras.
A gasolina e o diesel vendidos nas refinarias às distribuidoras são diferentes dos produtos à venda nos postos de combustíveis. São os combustíveis tipo A, ou seja, gasolina antes de sua combinação com o etanol, e diesel sem adição de biodiesel.
Repasse ao consumidor
O repasse ou não da queda de preço nas refinarias aos postos de combustíveis depende dos outros elos da cadeia, incluindo distribuidoras e revendedoras, bem como tributos incidentes sobre o produto e a mistura obrigatória de etanol anidro (de 27%).
Os tributos que incidem sobre os combustíveis são: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS, estadual), Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide, federal), Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep, federal) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CSLL, federal).
Composição de preços segundo a ANP, média do Brasil
Preço do produtor de gasolina comum (A) - R$ 1,62 (34,6%)
Preço do etanol anidro - R$ 0,51 (10,8%)
Tributos federais (PIS/Pasep, Cofins e Cide) - R$ 0,69 (14,6%)
Tributo estadual (ICMS) - R$ 1,26 (26,8%)
Margem bruta de distribuição + custo de transporte - R$ 0,19 (4,1%)
Margem bruta de revenda - R$ 0,43 (9,1%)
Preço ao consumidor - R$ 4,70
Composição de preços segundo a ANP, média do Sudeste
Preço do produtor de gasolina comum (A) - R$ 1,70 (36,1%)
Preço do etanol anidro - R$ 0,50 (10,6%)
Tributos federais (PIS/Pasep, Cofins e Cide) - R$ 0,69 (14,6%)
Tributo estadual (ICMS) - R$ 1,26 (26,8%)
Margem bruta de distribuição + custo de transporte - R$ 0,15 (3,1%)
Margem bruta de revenda - R$ 0,41 (8,7%)
Preço ao consumidor - R$ 4,69

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