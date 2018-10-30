Petrobras reduz preço do diesel em 10,1% a partir de terça-feira (30)

vai reduzir o preço do diesel em 10,1% em suas refinarias e terminais. A estatal informou que o preço médio do diesel praticado pela companhia passará a ser de R$ 2,1228 por litro a partir da zero hora desta terça-feira (30). O novo valor vai vigorar até o dia 28 de novembro.

"O valor reflete a média aritmética dos preços de diesel rodoviário, sem tributos, praticados pela Petrobras em suas refinarias e terminais no território brasileiro. Este novo período do Programa de Subvenção continua a prever o ajuste nos preços médios regionais (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte sem Tocantins e Nordeste com Tocantins)".

A companhia disse ainda continuará a análise econômica do programa de subvenção para os períodos subsequentes. O novo preço foi calculado com base na metodologia definida na Resolução da Agência Nacional do Petróleo. Assim, o preço de referência varia de acordo com a região do país. No Sudeste, o preço é de R$ 2,1523. No Norte será de R$ 2,0510. No Nordeste (com Tocantins), o valor será de R$ 2,0780, assim como de R$ 2,2340 (Centro-Oeste) e de R$ 2,1359 (Sul).