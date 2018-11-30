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Combustíveis

Petrobras reduz em 15,3% preço do diesel nas refinarias

O litro passa de R$ 2,1228 para R$ 1,7984 e vale até 15 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 21:19

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 21:19

Novo valor fixado reflete a média dos preços do diesel sem tributos, cobrados pela Petrobras em suas refinarias e terminais no país Crédito: Arquivo/Agência Brasil
A Petrobras anunciou que os preços médios de venda do óleo diesel nas refinarias passou para R$ 1,7984 por litro, para o o período de 29/11/2018 a 15/12/2018. Esse preço representou uma redução de 15,3% em relação R$ 2,1228 cobrados anteriormente.
Segundo a Petrobras, o novo valor fixado reflete a média dos preços do diesel sem tributos, cobrados pela Petrobras em suas refinarias e terminais no país. Este novo período do Programa de Subsídios ao Diesel continua a prever o ajuste nos preços médios nas regiões (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte sem Tocantins e Nordeste com Tocantins). O benefício foi concedido pelo governo federal para colocar um ponto final na greve dos caminhoneiros, em maio, e deve acabar em 31 de dezembro.
A redução ocorre em meio a um cenário de preços do petróleo mais baixos no mercado internacional, dadas a ampla oferta e a perspectiva de demanda enfraquecida.
> Bolsonaro diz que não pretende privatizar BB e Caixa
Na quarta-feira à noite, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis informou que os preços de comercialização do diesel, que regulam o programa de subvenção, tiveram redução semelhante à apontada pela Petrobras, variando de R$ 1,7546 a R$ 1,9006 por litro de região para região.

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