Petrobras reduz em 0,90% o preço da gasolina nas refinarias

Na terça-feira (09) a estatal havia divulgado um recuo de 1,23% no valor da gasolina, para R$ 2,1889 Crédito: Fernando Madeira

A Petrobras anunciou redução de 0,90% no preço médio do litro da gasolina sem tributo nas refinarias, válido para esta quinta-feira (11), para R$ 2,1691. Já o preço do diesel permanece em R$ 2,3606, conforme tabela disponível no site da empresa. É a segunda vez na semana que a companhia reduz o preço do combustível. Na terça-feira (09) a estatal havia divulgado um recuo de 1,23% no valor da gasolina, para R$ 2,1889.

No último dia 30, a estatal elevou o preço do diesel em 2,8% devido aos novos valores dos preços de referência para o terceiro período da terceira fase de subvenção ao diesel, que vai até 29 de outubro.