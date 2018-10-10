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Combustíveis

Petrobras reduz em 0,90% o preço da gasolina nas refinarias

Valor do diesel permanece em R$ 2,3606, conforme tabela disponível no site da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 17:19

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 17:19

Na terça-feira (09) a estatal havia divulgado um recuo de 1,23% no valor da gasolina, para R$ 2,1889 Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras anunciou redução de 0,90% no preço médio do litro da gasolina sem tributo nas refinarias, válido para esta quinta-feira (11), para R$ 2,1691. Já o preço do diesel permanece em R$ 2,3606, conforme tabela disponível no site da empresa. É a segunda vez na semana que a companhia reduz o preço do combustível. Na terça-feira (09) a estatal havia divulgado um recuo de 1,23% no valor da gasolina, para R$ 2,1889.
No último dia 30, a estatal elevou o preço do diesel em 2,8% devido aos novos valores dos preços de referência para o terceiro período da terceira fase de subvenção ao diesel, que vai até 29 de outubro.
Em 6 de setembro, a diretoria da companhia anunciou que além dos reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção (hedge) complementar. Desde então, a volatilidade nas refinarias recuou sensivelmente, enquanto analistas já defendem algo semelhante para o diesel, uma vez que a subvenção oferecida pelo governo expira no fim do ano.
> Gasolina e taxa de água pesam mais no bolso

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