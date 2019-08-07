Home
Petrobras passa a divulgar preços da gasolina e diesel por metro cúbico

A medida faz parte da estratégia do órgão regulador de dar transparência ao mercado

Agência Estado

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 23:11

 - Atualizado há 6 anos

Petrobras passa a divulgar preços da gasolina e diesel por metro cúbico Crédito: Fernando Madeira

A Petrobras alterou a divulgação dos preços da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias em seu site. Em vez do litro, unidade de medida adotada até então, a empresa passou a adotar o metro cúbico. Além disso, passou a informar as diferenças de preço por modal de entrega.

No site, a Petrobras informa também que a publicação atende resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A agência exige, agora, que os agentes de mercado informem os preços dos seus produtos. A medida faz parte da estratégia do órgão regulador de dar transparência ao mercado.

Os preços divulgados pela Petrobras valem para a modalidade de pagamento à vista, e neles não estão incluídos os tributos.

Tópicos Relacionados

