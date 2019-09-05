Aumento

Petrobras eleva preços da gasolina em 1,33%

O combustível permanecia sem alteração desde o último dia 28 de agosto. O diesel também foi ajustado em 2,5% nas refinarias

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 20:09 - Atualizado há 6 anos

Preço da gasolina sobe pela 4ª semana e acumula alta de 3,5% em um mês Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Petrobras elevou o preço médio da gasolina nas refinarias em 1,33%, para R$ 1,701 por litro. O novo valor representa uma alta de R$ 0,02 por litro. O combustível permanecia sem alteração desde o último dia 28 de agosto.

Desta vez, a estatal também elevou o preço do diesel, que estava estável desde o dia 1º de agosto. A alta foi de 2,5%, para o preço médio de R$ 2,142/litro. O novo valor representa alta de R$ 0,0525 por litro.

Os números foram divulgados no site da empresa, nesta quinta-feira (05).

