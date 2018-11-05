Petrobras eleva preço da botija de gás em 8,5% nas refinarias

Com reajuste, botijão de cozinha passa a custar R$ 25,07 nas refinarias Crédito: Reprodução

A Petrobras revisou o preço do GLP para consumo residencial nas refinarias em 8,5%, para R$ 25,07, um reajuste de R$ 1,97 por botijão. No ano, a alta acumulada é de 2,8%. Desde janeiro, a estatal reajusta o botijão de gás trimestralmente. Em janeiro e abril, os valores foram reduzidos e em julho, elevado.

"A desvalorização do real frente ao dólar e as elevações nas cotações internacionais do GLP foram os principais fatores para a alta. A referência continua a ser a média dos preços do propano e butano comercializados no mercado europeu, acrescida da margem de 5%", informa a Petrobras, no comunicado.