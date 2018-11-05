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Aumento

Petrobras eleva preço da botija de gás em 8,5% nas refinarias

Com reajuste, botijão de cozinha passa a custar R$ 25,07
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 19:33

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 19:33

Com reajuste, botijão de cozinha passa a custar R$ 25,07 nas refinarias Crédito: Reprodução
A Petrobras revisou o preço do GLP para consumo residencial nas refinarias em 8,5%, para R$ 25,07, um reajuste de R$ 1,97 por botijão. No ano, a alta acumulada é de 2,8%. Desde janeiro, a estatal reajusta o botijão de gás trimestralmente. Em janeiro e abril, os valores foram reduzidos e em julho, elevado.
"A desvalorização do real frente ao dólar e as elevações nas cotações internacionais do GLP foram os principais fatores para a alta. A referência continua a ser a média dos preços do propano e butano comercializados no mercado europeu, acrescida da margem de 5%", informa a Petrobras, no comunicado.
A empresa ainda argumenta que a metodologia de reajuste trimestral tem o objetivo de suavizar os impactos da transferência da volatilidade externa para os preços domésticos. No release, a Petrobras ressalta ainda que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) reconhece que o preço do produto para uso doméstico deve ser "inferior" e "diferenciado" aos praticados para o GLP com outras finalidades pelo seu "interesse para a política energética nacional".
> Com cenário externo, Bolsa e dólar sobem moderadamente

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