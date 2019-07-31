Petrobras eleva em 3,99% o preço da gasolina nas refinarias

Publicado em 31 de julho de 2019 às 22:40
- Atualizado há 6 anos
A Petrobras elevou em R$ 0,0658 por litro o preço médio da gasolina nas suas refinarias. Com a mudança, o valor médio do combustível subiu 3,99%, para R$ 1,711. A alteração foi divulgada no site da companhia, nesta quarta-feira.
Além disso, a estatal também elevou em R$ 0,0757/litro o preço médio do diesel, para R$ 2,096. A variação corresponde a uma alta de 3,75%.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o