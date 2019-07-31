Gasolina

Petrobras eleva em 3,99% o preço da gasolina nas refinarias

A alteração foi divulgada no site da companhia, nesta quarta-feira (31)

Petrobras eleva em 3,99% o preço da gasolina nas refinarias Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Petrobras elevou em R$ 0,0658 por litro o preço médio da gasolina nas suas refinarias. Com a mudança, o valor médio do combustível subiu 3,99%, para R$ 1,711. A alteração foi divulgada no site da companhia, nesta quarta-feira.

Além disso, a estatal também elevou em R$ 0,0757/litro o preço médio do diesel, para R$ 2,096. A variação corresponde a uma alta de 3,75%.

