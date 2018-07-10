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Acordo

Petrobras e Total assinam memorando de negócios em energias renováveis

Conforme a companhia, a realização do acordo faz parte da estratégia da Petrobras de desenvolver negócios de alto valor em energia renovável

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 14:59
Energia eólica Crédito: Reprodução/Pixabay
A Petrobras assinou com as francesas Total e Total Eren um memorando de entendimentos para analisar o desenvolvimento conjunto de negócios nos segmentos de energia solar e energia eólica onshore no Brasil, disse a estatal em comunicado nesta terça-feira.
Conforme a companhia, a realização desse acordo faz parte da estratégia da Petrobras em desenvolver negócios de alto valor em energia renovável, em parceria com grandes players globais, visando a transição para uma matriz de baixo carbono.
Para a Petrobras, o desenvolvimento de uma parceria dessa natureza tem como principais benefícios a diluição de riscos relacionados ao negócio de energias renováveis no Brasil e potenciais ganhos de escala e sinergias.
O memorando tem natureza não vinculante, mas indica a intenção das empresas em trabalhar conjuntamente para desenvolver projetos nesses segmentos, salientou a Petrobras, que tem quatro parques eólicos em parceria, totalizando 104 megawatts instalados.

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