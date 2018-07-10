Petrobras e Total assinam memorando de negócios em energias renováveis

Energia eólica Crédito: Reprodução/Pixabay

A Petrobras assinou com as francesas Total e Total Eren um memorando de entendimentos para analisar o desenvolvimento conjunto de negócios nos segmentos de energia solar e energia eólica onshore no Brasil, disse a estatal em comunicado nesta terça-feira.

Conforme a companhia, a realização desse acordo faz parte da estratégia da Petrobras em desenvolver negócios de alto valor em energia renovável, em parceria com grandes players globais, visando a transição para uma matriz de baixo carbono.

Para a Petrobras, o desenvolvimento de uma parceria dessa natureza tem como principais benefícios a diluição de riscos relacionados ao negócio de energias renováveis no Brasil e potenciais ganhos de escala e sinergias.