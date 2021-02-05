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Resposta à Doria

Petrobras diz que diesel nas refinaria teve queda de 14% em 2020

A informação foi divulgada em resposta ao governador de São Paulo, João Doria, que cobrou do governo federal a manutenção das formas de cobrança do ICMS de combustíveis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 18:00

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:00

Refinarias da Petrobras já produzem nova gasolina brasileira
Refinarias da Petrobras já produzem nova gasolina brasileira Crédito: Agência Petrobras
A Petrobras informou nesta sexta-feira que o preço de venda do diesel sofreu redução de 14% nas refinarias em 2020, de R$ 2,33 em janeiro para R$ 2,02 ao fim de dezembro. "Em lugar dos supostos 'sucessivos aumentos' ocorreu, de fato, redução de 14% no preço do diesel", informou a petroleira em comunicado.
A fala acontece em resposta ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que cobrou do governo federal a manutenção das formas de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de combustíveis sob o risco de "vulnerabilizar o equilíbrio fiscal dos Estados brasileiros".
De acordo com Doria, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, nesta sexta-feira, "em 2020, a Petrobras promoveu 32 reajustes de diesel". "A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) revelou que o preço médio do diesel subiu sete semanas consecutivas nos postos de combustível do Brasil".
Para Doria, conforme disse mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro tem mecanismos, tanto em âmbito federal, quanto da estatal Petrobras, para estabelecer "o entendimento que julgar conveniente" a fim de reduzir o preço dos combustíveis, sem que haja pena para as unidades federativas.
Segundo a Petrobras, "entre o fim de 2019 e o início de maio de 2020, o preço médio de venda do diesel em suas refinarias foi reduzido em 44,2%, mas nos postos só houve 14,4% de queda".
Segundo a estatal, "o preço praticado pela Petrobras é responsável por menos da metade do que o consumidor paga pelo produto na bomba". "O restante se deve a impostos federais, ICMS, adição obrigatória de biodiesel e remuneração das distribuidoras e revendedores de combustíveis. A prática de ajustes de preços adotada pela Petrobras é empregada na maioria dos países, mesmo naqueles produtores relevantes de petróleo, na medida em que os combustíveis são commodities globais."

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