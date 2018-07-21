Petrobras declara comercialidade de três novos campos no pré-sal

A Petrobras informou nesta sexta-feira (20) que apresentou à Agência Nacional do Petróleo (ANP), as declarações de comercialidade de três novos campos de petróleo localizados na área chamada Entorno de Sapinhoá, no pré-sal da Bacia de Santos. Essa área foi arrematada por um consórcio liderado pela estatal no ano passado, na 2ª Rodada de Licitações sob o regime de partilha da produção. Essa área é adjacente ao campo de Sapinhoá, o segundo maior campo produtor de petróleo do país, com uma média de 265 mil barris diários, só superado pela produção no campo de Lula, também no pré-sal da Bacia de Santos e que produz 850 mil barris por dia de óleo.

Na declaração de comercialidade, os nomes sugeridos para os novos campos foram Nordeste de Sapinhoá, Noroeste de Sapinhoá e Sudoeste de Sapinhoá. Em nota, a Petrobras informa que esses campos serão unitizados ao campo de Sapinhoá, uma vez que seja efetivado o respectivo acordo de individualização da produção. A unitização é necessária uma vez que as reservas de petróleo do campo de Sapinhoá se estendem para a área do bloco do Entorno de Sapinhoá. O campo está localizado a cerca de 300 quilômetros da costa, em águas ultraprofundas .