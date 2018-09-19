Petrobras aumenta preço do GLP industrial em 5% a partir desta quinta

O GLP de uso industrial e comercial representa cerca de 30% do mercado e é vendido em embalagens de 20 kg, 45 kg, 90 kg e 190 kg, além de tranques reabastecidos por caminhões a granel Crédito: Arquivo

A partir desta quinta-feira (20), a Petrobras vai aumentar em 5% os preços do GLP para uso industrial e comercial nas refinarias. O último reajuste foi de 4,4% no dia 5 de julho. O Sindigás, que reúne as empresas distribuidoras de GLP no país, informou que o aumento de preço será entre 4,8% e 5,2%, dependendo do polo de suprimento, nas unidades da petroleira. O GLP de botijão de 13 quilos, para consumo residencial, não sofreu reajustes.

O GLP de uso industrial e comercial representa cerca de 30% do mercado e é vendido em embalagens de 20 kg, 45 kg, 90 kg e 190 kg, além de tranques reabastecidos por caminhões a granel.