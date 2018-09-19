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Preço elevado

Petrobras aumenta preço do GLP industrial em 5% a partir desta quinta

Sindigás destacou que com o novo aumento de preços, os preços de venda do produto pela Petrobras para consumo da indústria e comércio está 15% acima dos preços do mercado internacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 20:58

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 20:58

O GLP de uso industrial e comercial representa cerca de 30% do mercado e é vendido em embalagens de 20 kg, 45 kg, 90 kg e 190 kg, além de tranques reabastecidos por caminhões a granel Crédito: Arquivo
A partir desta quinta-feira (20), a Petrobras vai aumentar em 5% os preços do GLP para uso industrial e comercial nas refinarias. O último reajuste foi de 4,4% no dia 5 de julho. O Sindigás, que reúne as empresas distribuidoras de GLP no país, informou que o aumento de preço será entre 4,8% e 5,2%, dependendo do polo de suprimento, nas unidades da petroleira. O GLP de botijão de 13 quilos, para consumo residencial, não sofreu reajustes.
O GLP de uso industrial e comercial representa cerca de 30% do mercado e é vendido em embalagens de 20 kg, 45 kg, 90 kg e 190 kg, além de tranques reabastecidos por caminhões a granel.
O Sindigás destacou que com o novo aumento de preços, os preços de venda do produto pela Petrobras para consumo da indústria e comércio está 15% acima dos preços do mercado internacional. Atualmente, o preço do granel na Petrobras está 65,38% acima do valor do botijão P13 (até 13kg) de consumo residencial.. "Na avaliação do Sindigás, esse ágio vem pressionando ainda mais os custos de negócios que têm o GLP entre seus principais insumos, impactando de forma crucial empresas que operam com uso intensivo de GLP."
> Economistas do ES dão dicas de como fugir da alta do dólar

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