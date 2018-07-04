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4,4%

Petrobras aumenta preço do gás de botijão residencial nesta quinta

Com isso, o botijão de 13 KG terá um valor de R$ 23,10. Estatal também anunciou alta no valor da gasolina

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 18:41
Botija de gás Crédito: Divulgação
A Petrobras anunciou hoje aumento no preço do gás de cozinha (GLP residencial) nas refinarias em 4,4%, em média. Com isso, o botijão de 13 KG terá um valor de R$ 23,10. No acumulado do ano, o GLP residencial comercializado pela Petrobras acumula, no entanto, uma queda de 5,2% em relação a dezembro de 2017.Segundo nota da estatal, o novo valor começa a valer a partir desta quinta-feira (5).
A política de preços do GLP residencial prevê ajustes trimestrais no valor de venda do GLP envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 kg. Segundo a companhia, o motivo da alta foi a desvalorização do real frente ao dólar, que entre março e junho chegou a 16%. No mesmo período, disse a companhia, os aumentos "poderiam levar a um reajuste superior ao divulgado hoje".
Porém, continuou, "esse impacto foi diluído pela combinação entre o período de nove meses usado como base para o cálculo do preço, conforme definido na metodologia anunciada em janeiro, além do mecanismo de compensação que permitirá que eventuais diferenças entre os preços praticados ao longo do ano e o preço internacional sejam ajustadas ao longo do ano seguinte, conciliando a redução da volatilidade dos preços com os resultados da Petrobras".
A Petrobras também anunciou na manhã desta quarta-feira (4) que o preço da gasolina comercializada nas refinarias passará para R$ 2,0033 a partir desta quinta-feira, o que representa um aumento de 0,9%. Até esta quarta, o valor por litro é vendido a R$ 1,9854. A útima vez que o preço nas refinarias tinha chegado aos R$ 2 foi em dois de junho, quando a gasolina era vendida a R$ 2,0113.

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