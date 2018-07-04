Petrobras aumenta preço do gás de botijão residencial nesta quinta

Botija de gás Crédito: Divulgação

A Petrobras anunciou hoje aumento no preço do gás de cozinha (GLP residencial) nas refinarias em 4,4%, em média. Com isso, o botijão de 13 KG terá um valor de R$ 23,10. No acumulado do ano, o GLP residencial comercializado pela Petrobras acumula, no entanto, uma queda de 5,2% em relação a dezembro de 2017.Segundo nota da estatal, o novo valor começa a valer a partir desta quinta-feira (5).

A política de preços do GLP residencial prevê ajustes trimestrais no valor de venda do GLP envasado pelas distribuidoras em botijões de até 13 kg. Segundo a companhia, o motivo da alta foi a desvalorização do real frente ao dólar, que entre março e junho chegou a 16%. No mesmo período, disse a companhia, os aumentos "poderiam levar a um reajuste superior ao divulgado hoje".

Porém, continuou, "esse impacto foi diluído pela combinação entre o período de nove meses usado como base para o cálculo do preço, conforme definido na metodologia anunciada em janeiro, além do mecanismo de compensação que permitirá que eventuais diferenças entre os preços praticados ao longo do ano e o preço internacional sejam ajustadas ao longo do ano seguinte, conciliando a redução da volatilidade dos preços com os resultados da Petrobras".