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Combustíveis

Petrobras aumenta preço do diesel em 5,7%

Esse é o primeiro reajuste após 20 dias sem alterações, apesar de alta nas cotações internacionais do produto

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 18:25

Publicado em 

11 abr 2019 às 18:25
O litro do óleo diesel sairá das refinarias da empresa a R$ 2,2662 Crédito: Arquivo
A Petrobras anunciou nesta quinta (11) aumento de 5,7% no preço do diesel para esta sexta (12). É o primeiro reajuste após 20 dias sem alterações, apesar de alta nas cotações internacionais do produto.
Nesse período, sob ameaça de nova greve dos caminhoneiros, o governo pediu à estatal mudanças na política de preços para o diesel, que desde o dia 26 de março passou a respeitar prazos mínimos de 15 dias sem reajustes.
A medida foi criticada pelos próprios caminhoneiros, que têm como principal reivindicação maior fiscalização sobre a tabela dos fretes mínimos. E foi vista com desconfiança pelo mercado ao indicar ingerência política na estatal.
Embora a Petrobras negue interferência do governo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a parabenizar o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pela mudança na política de preços da estatal.
Nesta sexta-feira (12), o litro do óleo diesel sairá das refinarias da empresa a R$ 2,2662, contra os R$ 2,1432 vigentes desde 22 de março. A gasolina será mantida em R$ 1,9354 por litro - valor cobrado desde o último dia 5.

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