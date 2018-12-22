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1º de janeiro

Petrobras aprova Roberto Castello Branco como novo presidente

Conselho da petroleira aprovou a dispensa de dois diretores a partir do dia 31
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 13:52

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 13:52

Roberto Castello Branco assume a presidência da Petrobras em 1º de janeiro: economista é pos-doutorada na Universidade de Chicago Crédito: Jorge William
O conselho de administração da Petrobras nomeou, nesta sexta-feira, Roberto Castello Branco para o cargo de presidente-executivo da petroleira. Castello Branco, foi indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, para substituir o atual presidente da empresa, Ivan Monteiro, a partir de 1º de janeiro.
O novo presidente da Petrobras, que também será conselheiro da companhia, é graduado em economia, com doutorado na Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE) e pós-doutorado na Universidade de Chicago, mesma escola do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.
Castello Branco foi diretor da mineradora Vale, do Banco Central, do Banco Boavista e do Banco InterAtlântico, além de ter sido membro do conselho de administração da Petrobras entre maio de 2015 e abril de 2016.
Segundo fato relevante nesta sexta-feira, Monteiro será dispensado da presidência da estatal a partir de 31 de dezembro. Simultaneamente, também deixará o cargo de conselheiro.
O conselho aprovou ainda a dispensa de Nelson Silva do cargo de diretor-executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, e de Jorge Celestino Ramos do cargo de diretor-executivo de Refino e Gás Natural, também a partir do dia 31.
Segundo fato relevante, Solange da Silva Guedes, diretora-executiva de Exploração e Produção, e Eberaldo de Almeida Neto, diretor-executivo de Assuntos Corporativos, acumularão as posições dos diretores dispensados pelo prazo de 90 dias ou até que o conselho delibere sobre novos diretores.

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