Petrobras aprova Roberto Castello Branco como novo presidente

Roberto Castello Branco assume a presidência da Petrobras em 1º de janeiro: economista é pos-doutorada na Universidade de Chicago Crédito: Jorge William

O conselho de administração da Petrobras nomeou, nesta sexta-feira, Roberto Castello Branco para o cargo de presidente-executivo da petroleira. Castello Branco, foi indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, para substituir o atual presidente da empresa, Ivan Monteiro, a partir de 1º de janeiro.

O novo presidente da Petrobras, que também será conselheiro da companhia, é graduado em economia, com doutorado na Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE) e pós-doutorado na Universidade de Chicago, mesma escola do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Castello Branco foi diretor da mineradora Vale, do Banco Central, do Banco Boavista e do Banco InterAtlântico, além de ter sido membro do conselho de administração da Petrobras entre maio de 2015 e abril de 2016.

Segundo fato relevante nesta sexta-feira, Monteiro será dispensado da presidência da estatal a partir de 31 de dezembro. Simultaneamente, também deixará o cargo de conselheiro.

O conselho aprovou ainda a dispensa de Nelson Silva do cargo de diretor-executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, e de Jorge Celestino Ramos do cargo de diretor-executivo de Refino e Gás Natural, também a partir do dia 31.