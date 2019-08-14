Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Petrobras antecipa pagamento de dívida com banco chinês
Dívida

Petrobras antecipa pagamento de dívida com banco chinês

A companhia também notificou o banco chinês sobre o pagamento antecipado de outro financiamento, a ser realizado em 16 de dezembro de 2019

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 17:58
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Agência
A Petrobras antecipou nesta quarta-feira (14) o pagamento integral de um contrato de financiamento com o China Development Bank (CDB), totalizando US$ 3 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2024.
A companhia também notificou o banco chinês sobre o pagamento antecipado de outro financiamento, a ser realizado em 16 de dezembro de 2019, conforme permitido contratualmente, no valor de US$ 5 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2027.
> Petrobras faz apelo ao Congresso para estar em leilão da cessão onerosa
Este pagamento acarretará o término da obrigação de fornecimento preferencial, em condições de mercado e pelo mesmo prazo do financiamento, de um volume total de 100 mil barris de óleo equivalente por dia da Petrobras para empresas chinesas.
> Bolsonaro pede privatização de ao menos uma estatal por semana
De acordo com a Petrobras, as operações estão em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de desalavancagem (redução da dívida) prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados