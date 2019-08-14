Petrobras antecipa pagamento de dívida com banco chinês

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro Crédito: Agência

Petrobras antecipou nesta quarta-feira (14) o pagamento integral de um contrato de financiamento com o China Development Bank (CDB), totalizando US$ 3 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2024.

A companhia também notificou o banco chinês sobre o pagamento antecipado de outro financiamento, a ser realizado em 16 de dezembro de 2019, conforme permitido contratualmente, no valor de US$ 5 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2027.

Este pagamento acarretará o término da obrigação de fornecimento preferencial, em condições de mercado e pelo mesmo prazo do financiamento, de um volume total de 100 mil barris de óleo equivalente por dia da Petrobras para empresas chinesas.