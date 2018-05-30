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Petroleiros em greve

Petrobras afirma que, mesmo com greve, não há impacto na produção

Refinarias da empresa estão com tanques cheios, diz diretor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 16:05

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 16:05

Protestos dos petroleiros na Reta da Penha Crédito: Caíque Verli
Petroleiros de pelo menos 20 plataformas da Petrobras na Bacia de Campos  responsável por cerca de metade da produção de petróleo do Brasil aderiram a uma greve de 72 horas que atinge também refinarias e terminais desde o início do dia, informaram sindicatos.
Petroleiros afirmaram que a greve não deve trazer riscos para o abastecimento do país e que têm a responsabilidade de atender às necessidades básicas da população. Em nota, a Petrobras informou que foram registradas paralisações pontuais em algumas unidades operacionais. Equipes de contingência estão atuando onde necessário e não há impacto na produção, afirmou a empresa.
Além disso, as refinarias da empresa estão com tanques cheios, após a paralisação de caminhoneiros nos últimos dias, afirmou o diretor-executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão da Petrobras, Nelson Silva, em um evento em São Paulo.
O movimento ocorre apesar de o Tribunal Superior do Trabalho (TST) na véspera ter declarado que a greve dos petroleiros é ilegal. Foi estipulada multa diária de 500 mil reais pelo descumprimento da decisão.
Em nota, sobre a decisão da Justiça, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), José Maria Rangel, afirmou que a categoria não se intimidará.
A greve nacional tem como objetivo uma redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis. Também é contra a privatização da Petrobras e busca a saída do presidente da petroleira Pedro Parente, segundo sindicatos.

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