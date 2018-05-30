Petrobras afirma que, mesmo com greve, não há impacto na produção

Protestos dos petroleiros na Reta da Penha Crédito: Caíque Verli

Petroleiros de pelo menos 20 plataformas da Petrobras na Bacia de Campos  responsável por cerca de metade da produção de petróleo do Brasil aderiram a uma greve de 72 horas que atinge também refinarias e terminais desde o início do dia, informaram sindicatos.

Petroleiros afirmaram que a greve não deve trazer riscos para o abastecimento do país e que têm a responsabilidade de atender às necessidades básicas da população. Em nota, a Petrobras informou que foram registradas paralisações pontuais em algumas unidades operacionais. Equipes de contingência estão atuando onde necessário e não há impacto na produção, afirmou a empresa.

Além disso, as refinarias da empresa estão com tanques cheios, após a paralisação de caminhoneiros nos últimos dias, afirmou o diretor-executivo de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão da Petrobras, Nelson Silva, em um evento em São Paulo.

O movimento ocorre apesar de o Tribunal Superior do Trabalho (TST) na véspera ter declarado que a greve dos petroleiros é ilegal. Foi estipulada multa diária de 500 mil reais pelo descumprimento da decisão.

Em nota, sobre a decisão da Justiça, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), José Maria Rangel, afirmou que a categoria não se intimidará.