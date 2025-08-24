Home
>
Economia (BR)
>
Pesquisa revela que mais empresas reduzirão contratações nos EUA

Pesquisa revela que mais empresas reduzirão contratações nos EUA

Última vez que os executivos norte-americanos se mostraram otimistas em relação às contratações foi em 2023

Dow Jones Newswires*

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 11:34

Um em cada cinco empregadores norte-americanos pesquisados pelo Conference Board planeja reduzir as contratações no segundo semestre de 2025, quase o dobro da taxa de empresas que previram reduzir o número de contratações no mesmo período do ano passado.

Recomendado para você

Última vez que os executivos norte-americanos se mostraram otimistas em relação às contratações foi em 2023

Pesquisa revela que mais empresas reduzirão contratações nos EUA

O advogado Paulo Ricardo De Souza Cardoso é um dos mais respeitados tributaristas do país. Na visão dele, novo sistema vai trazer uma grande simplificação

"Reforma Tributária vai permitir que o Brasil todo fale a mesma língua", explica tributarista

Projeto Sebrae Delas oferece trilhas de formação, mentorias e capacitações em gestão, finanças, marketing e habilidades socioemocionais para impulsionar mulheres à frente de negócios no Estado

EstúdioCast: Sebrae capacita empreendedoras e fortalece rede feminina de negócios no ES

O último relatório do grupo marca o segundo ano consecutivo em que muitos diretores de recursos humanos entrevistados planejavam reduzir o número de novas contratações.

A última vez que os executivos se mostraram otimistas em relação às contratações foi no segundo trimestre de 2023, quando mais da metade esperava aumentar o número de funcionários, de acordo com pesquisas anteriores do Conference Board, que conta com mais de 1.000 empresas públicas e privadas como membros.

Desde então, o otimismo tem diminuído constantemente.

A Novo Nordisk, empresa por trás dos medicamentos de sucesso Ozempic e Wegovy, anunciou na quarta-feira (20) que suspenderia as contratações em áreas não críticas, na tentativa de se defender da concorrência de versões falsificadas de seus medicamentos. A Meta Platforms, que vinha realizando uma onda de contratações de profissionais de IA, está suspendendo essa iniciativa.

A empresa de recrutamento GEE Group citou o congelamento de contratações como um obstáculo para seus negócios, e a AMN Healthcare afirmou que o congelamento de contratações em hospitais estava desacelerando seus negócios de recrutamento de médicos, de acordo com a empresa de pesquisa AlphaSense. 

*Fonte: Dow Jones Newswires. Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mercado de trabalho eua usa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais