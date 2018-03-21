Pesquisa revela piores conexões de internet no Espírito Santo

O consumidor capixaba está insatisfeito com os serviços de telefonia prestados por operadoras no Estado, como conexão de internet e qualidade de chamadas. Isso é o que aponta a terceira Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida, divulgada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). As operadoras com pior avaliação no Espírito Santo são Vivo, Oi e Net.

A pesquisa foi feita entrevistando 140 mil pessoas em todo o Brasil, de 26 de julho a 3 de dezembro de 2017, onde os consumidores deram notas de 0 (nada satisfeito) a 10 (totalmente satisfeito) às suas prestadoras de telecomunicações e serviços ofertados.

No Estado, a Vivo tem o pior índice de satisfação e qualidade nos segmentos de celular pré-pago, com nota 6,68, e na banda larga fixa, com 6,23. A Oi é a mais mal avaliada por usuários de celular pós-pago, com 6,22, e de linhas fixas, 6,87. Já entre os consumidores de TV por assinatura, a NET obteve o último lugar, com nota 6,84.

O estudante Lucas Moraes, 21, teve seu pacote de internet cortado de forma antecipada e sem aviso Crédito: Geraldo Campo Jr | GZ

E não é de hoje que essas operadoras figuram entre as com maior grau de insatisfação entre os consumidores. Desde 2015, as três já são as mais mal avaliadas pelo público capixaba. E, na maioria dos casos, a nota abaixou ainda mais.

O especialista em telecomunicações e diretor-pesquisador do Instituto Internacional de Tecnologia e Informação Científica (IITIC), Renan Barcelos, chama atenção para o fato de que as operadoras que lideram algum tipo de serviço, como a Vivo, que detém cerca de 70% do mercado, estejam entre as piores.

Onde cada uma delas é forte, com maior quantidade de rede, de equipe e clientes, há uma com repercussão negativa com os clientes, ou seja, não se reflete na maior qualidade. E isso não é de agora, mas de vários anos. Se eles não mudam e não melhoram, o cliente que tem que mudar e fazer a portabilidade, buscando um melhor serviço, destaca.

A tendência, de acordo com o especialista, é que daqui para frente cresçam os pedidos de portabilidade. O consumidor não aguenta mais reclamar e não resolver, então, como consequência disso, teremos um aumento desses pedidos, que é a mudança de operadora sem trocar de número.

O servidor público Leandro Gomes, 43, se queixa do atendimento. "O serviço presencial deixa a desejar" Crédito: Geraldo Campo Jr | GZ

OUTRO LADO

A GAZETA questionou a Anatel sobre a pontuação ruim das operadoras pelo terceiro ano seguido. A agência informou que os resultados da pesquisa não são utilizados para fins punitivos. A divulgação pública dos resultados das pesquisas também contribui para informar os consumidores e permitir a comparação entre as prestadoras, justificou.

A Vivo afirmou que tem feito constantes reavaliações dos modelos operacionais e que os resultados da pesquisa mostram que a companhia está no caminho certo, obtendo os primeiros lugares em outros Estados.

A estudante Sthefane Pasolini, 19, reclama da má qualidade da internet. "Pega quando quer", diz. Crédito: Geraldo Campo Jr | GZ