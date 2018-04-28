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Emoções

Pesquisa revela orgulho da população com novo aeroporto de Vitória

Inaugurado há quase um mês, terminal ainda gerou emoções negativas e de curiosidade

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 03:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 03:21
Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
Após 16 anos de promessas e espera, os capixabas finalmente ganharam um novo aeroporto, que completa um mês de inauguração amanhã. E as reações ao fim da novela e à nova estrutura foram as mais variadas possíveis. É o que mostra a pesquisa Análise de Emoções  Aeroporto de Vitória, realizada pela Exata Inteligência e Comunicação.
A pesquisa foi feita com base em postagens publicadas sobre o tema no Twitter entre o dia 29 de março - data da inauguração - e 17 de abril. Os resultados apontam que as reações de orgulho superaram, na maioria dos dias, as de vergonha. Sentimentos de curiosidade pela obra também venceram os de desprezo pela novidade.
O servidor público Fábio Luiz dos Santos conheceu ontem o novo aeroporto pela primeira vez e concordou com a pesquisa. A percepção é positiva. Realmente dá orgulho. O nosso povo merece uma estrutura dessas. Agora espero que faça nosso Estado melhorar na economia, comenta.
Além das reações de orgulho e curiosidade, as emoções mais registradas na pesquisa foram de confiança, tristeza, alegria, medo e surpresa. Já os sentimentos mais demonstrados nas postagens foram esperança, pessimismo, ansiedade e agressividade.
Para a análise foram utilizada a amostra de 226 tweets em um raio de 20 km, a partir de Vitória. No geral, as reações oscilaram de forma equilibrada entre positivas e negativas.
Na avaliação o pós-doutor em Comunicação e analista da Exata, Sérgio Denicoli, essas oscilações surpreenderam. Muitas pessoas ressaltaram a demora, o superfaturamento e o problema no uso da pista nova. Tudo isso, em um primeiro momento, levou a mais reações negativas. No decorrer dos dias, o sentimento positivo foi aumentando, mas tinha oscilações como quando teve o episódio da chuva, que causou alagamentos no novo terminal, explica.
O pesquisador ressalta que os sentimentos de orgulho e o otimismo despertados nos capixabas são predominantes em função das novas possibilidades do terminal. Se tem um forte pessimismo com o momento do Brasil e o histórico da obra, esse otimismo e orgulho vem da possibilidade de voos internacionais e da entrada de uma nova companhia.
Outro lado que a pesquisa destaca é que, na internet, a maioria dos capixabas parecem não acreditar na expectativa do mercado de que o novo aeroporto terá impactos positivos na economia do Estado, o que impulsionou reações pessimistas.
LEILÃO DO AEROPORTO DE VITÓRIA EM DEZEMBRO
O leilão para concessão do Aeroporto de Vitória à iniciativa privada deve acontecer em dezembro, antes do Natal. Segundo o governo federal, os preços de outorga de cada bloco, incluindo o do Aeroporto de Vitória e de Macaé (RJ), que estão juntos, devem ser apresentados no dia 15 de maio, quando os projetos entram em consulta pública. O plano do governo é encaminhar as minutas dos editais ao Tribunal de Contas da União (TCU) no terceiro trimestre e publicar as propostas finais em meados de setembro.
Segundo o Estado de S. Paulo, o valor mínimo de outorga para o bloco do Sudeste - Vitória (ES) e Macaé (RJ) -, será de aproximadamente R$ 350 milhões. O valor de outorga é o preço mínimo que o governo estipula para leiloar o empreendimento e repassá-lo ao setor privado. Já o valor estipulado para obras obrigatórias no terminal capixaba saíram de R$ 779,2 milhões para R$ 331 milhões.

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