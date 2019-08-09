Pescadores treinados para atuar em caso de derramamento de óleo no mar

Pescadores do Espírito Santo estão sendo treinados para ajudar com limpeza e proteção da costa e em casos de derramamento de óleo no mar. A ideia é permitir que eles sejam contratados por empresas petroleiras que operam na porção capixaba da Bacia de Campos em alguma situação de emergência ou acidente ambiental marítimo.
A capacitação está sendo realizada nos municípios de Itapemirim e Anchieta pelas petroleiras Shell Brasil e Equinor, parceiras no projeto Mar Atento. O treinamento para pescadores e familiares em Itapemirim aconteceu na quinta (8), para 60 pessoas. Já neste sábado (10), o projeto chega a Anchieta, também para 60 pessoas.
Os treinamentos são divididos em turmas com dois diferentes temas: limpeza de costa e proteção de costa. Os cursos contam com atividades teóricas e práticas, com duração total de até 6h30. Os participantes receberão orientação de profissionais com experiência na área, além de equipamentos de proteção individual e um certificado de conclusão da atividade.
Com o documento, os pescadores estarão habilitados para prestar serviço para qualquer empresa do ramo do petróleo em caso de uma eventual ocorrência.
Os participantes foram cadastrados e selecionados durante a Expo Mar Atento, etapa prévia do projeto, realizada na segunda semana de julho, nos dois municípios. Não há mais vagas para participação.
Investimentos
No Espírito Santo, a Shell está presente na região conhecida como Parque das Conchas, no Litoral Sul capixaba, onde produz petróleo em profundidades superiores a 1.800 metros, a 110 quilômetros de Vitória.
Além dos investimentos em treinamento das comunidades, em 2019, a companhia perfurou dois poços adicionais no bloco, com o objetivo de aumentar a produção de petróleo e aumentar o tempo de vida útil do ativo, conforme adiantou a colunista Beatriz Seixas, do Gazeta Online. Esta foi a primeira campanha de perfuração da Shell Brasil no Estado desde 2016.
A petroleira ainda avalia a possibilidade de construir uma usina térmica para gerar energia a partir de gás natural no Espírito Santo. Em fevereiro, a empresa anunciou o investimento de US$ 700 milhões – mais de R$ 2,5 bilhões – para a construção de uma termelétrica em Macaé (RJ), que deve ficar pronta em 2023.
Já a Equinor, parceira no projeto, possui oito blocos exploratórios no Estado. A companhia está avaliando em conjunto com a Petrobras para perfurar um poço no bloco ES-M-669, que tem as duas empresas como concessionárias.
Ambas, Equinor e Shell, são algumas das produtoras que já estão negociando a venda direta de gás para 10 indústrias capixabas após a criação do novo mercado de gás.