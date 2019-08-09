Pescadores treinados para atuar em caso de derramamento de óleo no mar

Espírito Santo estão sendo treinados para ajudar com limpeza e proteção da costa e em casos de derramamento de óleo no mar. A ideia é permitir que eles sejam contratados por empresas petroleiras que operam na porção capixaba da Bacia de Campos em alguma situação de emergência ou acidente ambiental marítimo. Pescadores doestão sendo treinados para ajudar com limpeza e proteção da costa e em casos de derramamento de óleo no mar. A ideia é permitir que eles sejam contratados por empresas petroleiras que operam na porção capixaba daem alguma situação de emergência ou acidente ambiental marítimo.

Itapemirim e Anchieta pelas petroleiras Shell Brasil e Equinor, parceiras no projeto Mar Atento. O treinamento para pescadores e familiares em Itapemirim aconteceu na quinta (8), para 60 pessoas. Já neste sábado (10), o projeto chega a Anchieta, também para 60 pessoas. A capacitação está sendo realizada nos municípios depelas petroleiras, parceiras no projeto Mar Atento. O treinamento parae familiares em Itapemirim aconteceu na quinta (8), para 60 pessoas. Já neste sábado (10), o projeto chega a Anchieta, também para 60 pessoas.

Os treinamentos são divididos em turmas com dois diferentes temas: limpeza de costa e proteção de costa. Os cursos contam com atividades teóricas e práticas, com duração total de até 6h30. Os participantes receberão orientação de profissionais com experiência na área, além de equipamentos de proteção individual e um certificado de conclusão da atividade.

Com o documento, os pescadores estarão habilitados para prestar serviço para qualquer empresa do ramo do petróleo em caso de uma eventual ocorrência.

Os participantes foram cadastrados e selecionados durante a Expo Mar Atento, etapa prévia do projeto, realizada na segunda semana de julho, nos dois municípios. Não há mais vagas para participação.

Investimentos

No Espírito Santo, a Shell está presente na região conhecida como Parque das Conchas, no Litoral Sul capixaba, onde produz petróleo em profundidades superiores a 1.800 metros, a 110 quilômetros de Vitória.

perfurou dois poços adicionais no bloco, com o objetivo de aumentar a produção de petróleo e aumentar o tempo de vida útil do ativo, conforme adiantou a colunista Beatriz Seixas, do Gazeta Online. Esta foi a primeira campanha de perfuração da Shell Brasil no Estado desde 2016. Além dos investimentos em treinamento das comunidades, em 2019, a companhia, com o objetivo de aumentar a produção de petróleo e aumentar o tempo de vida útil do ativo, conforme adiantou a colunista Beatriz Seixas, do Gazeta Online. Esta foi a primeira campanha de perfuração da Shell Brasil no Estado desde 2016.

construir uma usina térmica para gerar energia a partir de gás natural no Espírito Santo. Em fevereiro, a empresa anunciou o investimento de US$ 700 milhões – mais de R$ 2,5 bilhões – para a construção de uma termelétrica em Macaé (RJ), que deve ficar pronta em 2023. A petroleira ainda avalia a possibilidade denatural no Espírito Santo. Em fevereiro, a empresa anunciou o investimento de US$ 700 milhões – mais de R$ 2,5 bilhões – para a construção de uma termelétrica em Macaé (RJ), que deve ficar pronta em 2023.