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Previdência Social

Perda salarial dos aposentados pelo INSS chega a 84,52% em 24 anos

Resultado é avaliado de acordo com reajustes anuais do salário mínimo e a correção dos salários de aposentados e pensionistas que ganham acima do piso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 16:47

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 16:47

Sede da Previdência Social em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari
Um estudo da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (Cobap) aponta que as perdas salariais históricas dos aposentados e pensionistas acumularam 84,52% no período de setembro de 1994 até janeiro de 2018. Para chegar ao índice, a confederação utiliza os reajustes anuais do salário mínimo e a correção dos salários de aposentados e pensionistas que ganham acima do piso, reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Em 2018, aposentadorias e pensões acima do salário mínimo foram reajustadas dia 1º de janeiro em 2,07%, enquanto o mínimo teve aumento de 1,95%. Porém, esse comportamento não é comum. Historicamente, o salário mínimo tem reajustes anuais maiores do que aposentados e pensionistas que ganham acima do piso nacional, atualmente em R$ 954.
De acordo com o estudo da Cobap, as perdas dos aposentados foram maiores durante os mandatos do presidente Lula, com acumulado de 42,61%. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, as perdas foram menores, totalizando 26,60%. Já no governo Dilma, a diferença entre os reajustes foi a menor já registrada. Em comparação ao mínimo, os aposentados e pensionistas perderam 15,67%.

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