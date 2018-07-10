Perda de ferrovia pode tirar até 5 mil novos empregos do ES

Trem da Vale na Vitória-Minas: obra do ramal até Presidente Kennedy iria impulsionar a economia local Crédito: Agência Vale/divulgação

O ramal ferroviário da Vitória-Minas a Presidente Kennedy tinha tudo para ser um dos indutores da recuperação econômica do Espírito Santo, com altos investimentos, milhares de empregos, atração de empresas, ganho de competitividade e movimentação de toda a cadeia produtiva. No entanto, com a obra que parecia certa agora saindo dos trilhos, todos esses benefícios ao Estado ficam comprometidos.

Com custo estimado de mais de R$ 3 bilhões, a ferrovia seria bancada pela Vale como forma de contrapartida pela prorrogação da concessão da Vitória-Minas por mais 30 anos. Como o governo federal transferiu essa exigência para a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a obra no Estado tem futuro incerto.

O impacto mais direto é no mercado de trabalho, já que construir uma ferrovia envolve várias frentes. Especialistas estimam que apenas a obra geraria cerca de 5 mil vagas, sendo mil diretas e outras 4 mil indiretas. Um estudo sobre concessões da Fundação Getúlio Vargas (FGV) estima que o salário de empregados nesses investimentos gira em torno de R$ 7.051.

O secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, ressaltou que a construção da ferrovia já é um grande ganho. A obra por si já é um investimento que mexe muito com a nossa economia. Para se ter uma ideia, nesse ano todo o governo do Estado está investindo R$ 1 bilhão. Então, imagina como um investimento desse porte em um Estado pequeno vai movimentar a cadeia de produção, de metalmecânica, de construção civil, fornencedores, produção de aço e outros serviços.

A maior injeção de recursos com a obra seria na construção civil, segundo o estudo da FGV, que estima que 57% do investimento vão para o setor, o que no caso capixaba representa R$ 1,73 bilhão. Na sequência, aparecem os gastos com máquinas, equipamentos e transporte.

Para o conselheiro do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) Antônio Falcão, muitos negócios seriam gerados com a construção da ferrovia. Só nas obras seriam criadas muitas oportunidades para a metalmecânica e a construção pesada e civil. É um negócio que movimenta várias cadeias produtivas, diz, ao acrescentar que o Espírito Santo tem que lutar por esse investimento. É ainda uma forma da Vale compensar o Estado pelas questões ambientais.

Já o economista Orlando Caliman lembra que a atividade portuária é uma das mais fortes da dinâmica da economia capixaba, mas, com esse impasse, novos projetos na área também ficam ameaçados. Não tem como conceber um porto de dimensões razoáveis sem uma ligação ferroviária, como é o caso do Porto Central, que tem nisso um obstáculo muito grande, comenta.

O ramal, que tem planos de receber inicialmente 50 milhões de toneladas por ano (MT/ano), teria o Porto Central como um dos principais propulsores. Temos estimativa de carga de 15 MT/ano para a ferrovia. Sem ela, não conseguiríamos viabilizar alguns terminais, como os de cargas, contêineres e carvão. É prejuízo porque vamos ficar limitados a operar os terminais de petróleo, gás e derivados e de indústrias de exportação, afirma o presidente do complexo portuário, José Maria Vieira de Novaes.

Diante da situação, até o Produto Interno Bruto capixaba pode ser afetado. O crescimento econômico em um longo prazo fica comprometido sem todos esses projetos estruturantes, pondera o economista Eduardo Araújo. (Com informações de Mikaella Campos)

O QUE O ESTADO PERDE

Empregos

Especialistas estimam que apenas a construção da ferrovia até Presidente Kennedy pode gerar cerca de 5 mil postos de trabalho com boa remuneração, sendo mil diretos e 4 mil indiretos. A média salarial desses empregos, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é de R$ 7.051.

Ganho na cadeia

Na etapa de obras, com os R$ 3 bilhões de investimentos previstos, vários setores seriam beneficiados, sobretudo o de construção civil pesada, com R$ 1,73 bilhão. Os setores de metalmecânica, transportes, produção de aço e cimento, além de serviços, também teriam impactos positivos.

Novos negócios

Com o ramal ferroviário, a atratividade de novos negócios para o Estado, sobretudo na Região Sul, fica comprometida. A expectativa é que após concluída, ela atraia empresas do ramo industrial, logístico,

de exportação e importação. O Portal Central também fica com o projeto ameaçado.

PIB

Uma das principais atividades econômicas do Estado é a portuária. A inviabilização da ferrovia e, consequentemente, de novos portos e empresas, pode afetar o crescimento econômico a longo prazo no Espírito Santo, comprometendo o PIB e reduzindo a participação da Região Sul na economia capixaba.

Competitividade

Especialistas apontam que o modelo ferrovia-porto é o mais eficiente existente no escoamento da produção. Dessa forma, uma ferrovia que conectaria os principais portos do Estado traria mais competitividade. Vale lembrar que o custo do frete ferroviário é 30% menor que o rodoviário.

Logística