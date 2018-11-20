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Brasília

Paulo Guedes confirma a criação da Secretaria de Privatizações

Questionado por jornalistas se haverá aumento de impostos ou criação de novos, o ministro negou

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 17:30
Paulo Guedes, economista Crédito: Agência Brasil
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta terça-feira (20) a criação da Secretaria de Privatizações. A declaração foi feita na chegada ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde a equipe de transição está instalada.
Questionado por jornalistas se haverá aumento de impostos ou criação de novos, o ministro negou, mas confirmou a nova secretaria. "Vai ter secretaria de privatizações", disse. "Não vai ter aumento de imposto", completou.
Na tarde desta terça-feira (20), Guedes participa de uma reunião no CCBB e o tema do encontro é "desestatização/privatização".
> Guedes quer criar Secretaria de Privatizações para acelerar vendas

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