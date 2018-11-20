Paulo Guedes confirma a criação da Secretaria de Privatizações

Paulo Guedes, economista Crédito: Agência Brasil

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta terça-feira (20) a criação da Secretaria de Privatizações. A declaração foi feita na chegada ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde a equipe de transição está instalada.

Questionado por jornalistas se haverá aumento de impostos ou criação de novos, o ministro negou, mas confirmou a nova secretaria. "Vai ter secretaria de privatizações", disse. "Não vai ter aumento de imposto", completou.