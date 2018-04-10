Passagens aéreas mais baratas derrubam inflação em 0,28% em Vitória

Avião em nova área do aeroporto Crédito: Luísa Torre

A inflação em Vitória caiu 0,28% em março na comparação com o mês de fevereiro. O levantamento do IBGE, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi divulgado nesta terça-feira (10). Segundo a pesquisa, a queda no preço das passagens aéreas foi o que puxou a queda da inflação na capital capixaba.

No acumulado do ano, que considera o aumento de preços desde janeiro de 2018, Vitória registra uma alta de 0,44%. Contabilizando os últimos 12 meses, a inflação está em 1,02%.

O gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, afirma que a redução dos preços das passagens, de 13,68% em Vitória, é explicada pelo fim da "alta temporada" do turismo. Se considerarmos janeiro e fevereiro como meses de férias, a tendência é de os preços caírem em março, com a volta às aulas, explica.

Para os capixabas, outros itens que também ficaram mais baratos foram a batata-inglesa (-7,81%); a salsicha (-7,08%); o feijão carioca (-4,84%); a carne de porco (-4,85%) e a energia elétrica residencial (-4,69%).

FRUTAS MAIS CARAS

Já entre os itens que ficaram mais caros, o mamão foi o que mais subiu de preço, com alta de 42,72%. Além dele, também estão com preços mais altos a manga, que variou 13,75%; o repolho, 9,76%; o peixe-pescada, 8,35%; o ovo de galinha, 6,89%; e a laranja-pera, 4,95%.

O aumento nos preços das frutas foi provocado por conta da sazonalidade da oferta, o que contribuiu para a alta no grupo de alimentação e bebidas (0,07%).

Apesar disso, também por conta da oferta, caíram os preços das carnes (-0,74%) e do frango inteiro (-4,13%), analisa Fernando Gonçalves.

OS ITENS QUE TIVERAM MAIOR VARIAÇÃO DE PREÇO