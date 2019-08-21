Passageiro com escala em SP poderá ficar no estado sem custo extra

Publicado em 21 de agosto de 2019 às 17:29
- Atualizado há 6 anos
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta nesta quarta-feira (21), junto com o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, o lançamento do serviço de stopover para os clientes da companhia.
O serviço permite que passageiros com escala em aeroportos paulistas optem por permanecer pelo menos um dia em alguma cidade do estado, sem custos extras. A iniciativa tem o objetivo de incentivar o turismo.
Segundo Kakinoff, a partir desta quarta-feira (21), todos os passageiros da companhia - de voos nacionais ou internacionais - já podem optar pelo stopover nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos, em Campinas.
Ao comprar a passagem, o cliente escolhe se quer passar uma ou duas noites na cidade de conexão. O stopover só pode ser feito uma vez para cada bilhete, ou seja, ou na ida ou na volta.
A partir de janeiro os parceiros comerciais que operam com a Gol também vão adotar o stopover. O governo afirmou que outras dez companhias aéreas estão trabalhando para oferecer o serviço.
"Esse é o primeiro projeto de stopover no Brasil, nunca existiu esse serviço oferecido por uma companhia aérea. E está sendo feito agora de forma exclusiva para o estado de São Paulo, é parte de um programa muito abrangente do governo do estado", afirmou Kakinoff, da GOL.
O stopover faz parte de um pacote de medidas para o setor, que inclui a redução do ICMS sobre o querosene de aviação, anunciado em fevereiro pelo governo do estado.
"[O stopover] é uma forma de incentivar o turismo, aumentar a geração de receita para capital e para o estado, e colocar o Brasil e São Paulo no contexto internacional. É uma prática que funciona muito bem em países desenvolvidos e ainda não implementada, pelo menos não formalmente, no Brasil", disse Doria.
O secretário de Turismo, Vinicius Lummertz, disse que o stopover foi modelado tendo como inspiração Lisboa, em Portugal. Segundo ele, com o programa, o governo pretende duplicar o número de turistas internacionais.
O governo espera que o pacote gere 59 mil empregos e R$ 6,9 bilhões, em um ano.
"A economia brasileira tendo crescido cerca de 0,5 nesse semestre, o turismo no estado de São Paulo cresceu 7,7% [no mesmo período]", disse o secretário.
