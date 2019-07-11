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Reforma da Previdência

Partidos que orientaram sim à texto-base já somam 11

As lideranças partidárias continuam a orientar votos para a votação do texto-base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados

Publicado em 

10 jul 2019 às 22:18

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 22:18

Câmara dos Deputados Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
As lideranças partidárias continuam a orientar votos para a votação do texto-base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Cada líder tem entre 3 e 10 minutos para falar. O encaminhamento começou às 17h16 e ainda pode levar mais uma hora.
O líder do PSDB, Carlos Sampaio (SP), orientou os parlamentares a votarem sim pela reforma da Previdência. O líder do DEM, Elmar Nascimento (BA), encaminhou voto favorável à reforma.
O líder da PP, Arthur Lira (AL), orientou voto favorável à reforma em nome também dos partidos MDB e PTB. O líder do Patriota, Fred Costa (MG), orientou voto favorável à reforma. O líder do Solidariedade, Augusto Coutinho (PE), e o líder do Podemos, José Nelto (GO), também orientaram votos favoráveis à reforma.
O líder do PSOL, Ivan Valente (SP), discursou por alguns minutos, mas deu a palavra final para a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), a quem coube a orientação contrária à reforma. O líder do PCdoB, Daniel Almeida (BA), orientou voto contrário à reforma.
Mais cedo, falaram lideranças do PSL, PSD e PRB, favoráveis à reforma, e do PT e PSB, contra a proposta.
Ainda podem se pronunciar as lideranças do PROS, PL, PSC, Cidadania, Novo, Avante, PV, PMN, PHS, Rede, Maioria, Minoria, Oposição e Governo.

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