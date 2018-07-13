Fila para pagar a conta de luz em Cariacica Crédito: Chico Calenti/TV Gazeta

A partir de terça-feira (17), as unidades da Rede Banesfácil voltarão a receber pagamento de contas de luz da EDP, principal distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (13), foi fechado um acordo entre a concessionária e o Banestes que retomou a parceria de recebimento de faturas de energia.

Em comunicado, a EDP informou que "o retorno da parceria visa à ampliação dos canais de pagamento para os clientes da EDP em todas as regiões do Estado". O Banestes informou que o recebimento será feito nos 381 correspondentes bancários (Banesfácil) distribuídos em todos os 78 municípios do Estado.

Your browser does not support the audio element. Para reduzir filas, 381 postos do Banestes voltam a receber contas de luz

Desde 3 de abril, o contrato entre as duas empresas havia sido encerrado e o número de pontos de pagamento de fatura de luz foi drasticamente reduzido. Desde então, filas gigantescas foram registradas em várias cidades do Estado nos poucos pontos que estavam fazendo o recebimento, o que gerou manifestações do Procon Estadual e do Ministério Público, que notificaram a EDP para restabelecer os pontos.

IMPASSE

Nesses pouco mais de três meses de impasse, o Procon Estadual recebeu 1.254 reclamações de consumidores relacionadas a problemas para pagar as faturas, gerando, em média, 12,5 queixas por dia prestadas ao órgão. Para a diretora-presidente do Procon, Denize Izaita Pinto, a medida anunciada deve solucionar o problema, já que antes não haviam as reclamações.

"É uma medida satisfatória e que deve de fato resolver todo esse problema até porque não tínhamos qualquer registro de dificuldade de pagamento antes de abril. Nesse tempo, além das reclamações, encaminhamos duas notificações à empresa e instauramos um processo por dano coletivo", comentou.

Denize ressaltou que, além das filas, outro problema nesse período foi o comportamento especulativo de alguns estabelecimentos, que passando a cobrar valores a mais pelo pagamento. A concessionária chegou a se comprometer em aumentar os pontos de recebimentos e foi notificada para orientar os consumidores nas filas sobre outros pontos mais próximos, mas "tudo se mostrou ineficiente", segunda diretora-presidente.

Apesar de crer que o atendimento se normalizará, o Procon Estadual recomenda que se o consumidor ainda não conseguir pagar a fatura em função de filas, busque a EDP ou os Procons. Quanto ao processo por dano coletivo, apesar da solução, não deve se encerrar. "O dano já aconteceu e o fato de ser retomado o contrato não desfaz esses problemas relatados nas 1.254 reclamações", ressaltou Denize Izaita.

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), através de nota, também avaliou o acordo como "um passo significativo para o restabelecimento dos pontos de pagamento de contas da concessionária, preservando o direito dos consumidores".