Home
>
Economia (BR)
>
Para Mansueto, complexidade impede aprovação rápida da reforma tributária

Para Mansueto, complexidade impede aprovação rápida da reforma tributária

Mansueto ressaltou que o importante é promover o debate, como houve durante três anos com a reforma da Previdência

Thaís Barcellos e André Ítalo Rocha

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 12:08

 - Atualizado há 6 anos

Mansueto Almeida Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, reconheceu que a reforma tributária não será aprovada rapidamente, porque é algo complexo e que não há unidade no setor produtivo. "Mas nosso sistema é tão complexo que temos espaço para, na margem, ir melhorando muitas coisas até que se consiga o consenso de fazer uma reforma tributária mais ampla", ponderou em evento em São Paulo.

Recomendado para você

Ministros definiram que redução de 40% no benefício quando o afastamento é doença ou acidente comum é constitucional

Entenda o que o STF decidiu sobre a aposentadoria por invalidez

A interrupção da produção na P-40 foi adotada imediatamente por meio do sistema de proteção da plataforma; segundo a estatal, as causas serão investigadas

Petrobras confirma vazamento de gás em plataforma na Bacia de Campos

Presidente foi questionado sobre supostas ligações de Lulinha com o Careca do INSS; 'Ninguém ficará livre', afirmou o petista

Fraude no INSS: 'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula

Mansueto ressaltou que o importante é promover o debate, como houve durante três anos com a reforma da Previdência. "Conseguimos aprovar a Previdência porque foram três anos de debate profundo", disse. "Conseguimos fazer reforma da Previdência que há dois anos era impossível", completou, reforçando que a reforma será aprovada este mês. A votação em segundo turno está prevista para o dia 22 no Senado.

Leia mais

'Interesses pessoais atuam com força para que reforma tributária não avance'

No ES, autor de proposta da reforma tributária defende união de ideias

Desejo é que reforma tributária seja aprovada ainda em 2019, diz relator

Ele ainda destacou que é necessário fazer uma reforma administrativa para diminuir o gasto com pessoal. Isso porque, lembrou o secretário, é preciso aumentar o espaço para o investimento. Segundo ele, o País tem carga tributária de cerca de 34% do Produto Interno Bruto (PIB) e investimento inferior a 2% do PIB.

O secretário ainda disse que é "inequívoco" o compromisso do governo com a agenda de privatizações e concessões e que a venda da Eletrobras ocorrerá, mas que ele não sabe quando, porque depende do debate político. "Não está garantido que vamos fazer reformas para sair de crescimento medíocre para algo em torno de 3%. Mas precisamos fazer o correto para criar mais espaço para o investimento. O ajuste está apenas começando. Depois desse governo teremos outro governo que vai ter que continuar essa agenda de reformas. Nós temos toda a capacidade para o País sair desse cenário horrível para um País que pode voltar a crescer 3% ao ano, um pouco menos ou mais, mas de forma consistente."

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais