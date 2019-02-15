Para Maia, governo deve buscar apoio nos Estados para reforma

O líder do governo na Câmara, major Vitor Hugo (PSL-GO), afirmou que o presidentenão fez menção a prazos para que a proposta seja efetivamente votada durante a reunião que selou a versão final a ser enviada ao Congresso na próxima quarta-feira, dia 20. “Vai haver espaço para o Congresso trabalhar a reforma da Previdência”, disse.