Para empresários do ES, reforma da Previdência é justa e necessária

Orlando Caliman, José Lino Sepulcri e Léo de Castro Crédito: Divulgação

Surpreendente, justa e necessária. Esses foram os adjetivos utilizados pelos representantes dos setores produtivos para definir a proposta da reforma da Previdência anunciada nesta quarta-feira (20).

Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, a proposta mitiga desigualdades geradas pelo sistema atual. “O modelo que existe hoje acaba favorecendo as classes mais ricas e as corporações. O texto novo busca tratar todos de forma igual”, avalia.

Segundo ele, a instituição de uma idade mínima para a aposentadoria alinha o Brasil com modelos utilizados em outros países do mundo. “Vai beneficiar a população que sofre com um país que não cresce e não gera oportunidade.”

O conselheiro da entidade empresarial ES em Ação Orlando Caliman, ressalta que a reforma é essencial para o equilíbrio das contas públicas, não só da União, mas também dos Estados e municípios. “Muitos estão sufocados pelo peso dos inativos nas suas respectivas receitas. O Espírito Santo hoje já tem mais pessoas no bloco dos inativos do que nos ativos.”

Se aprovada na Câmara até o meio do ano, como preveem os deputados, Caliman afirma que o país já verá uma reação imediata do setor econômico. “Caso já passe na Câmara até o meio do ano, o mercado já vai reagir positivamente. Vejo a Câmara como a instância mais complicada”, afirma.

O presidente da Findes espera que, após passar pela discussão na Câmara, a reforma ainda guarde sua essência. “Temos que preservar os pontos fundamentais. Esperamos que saia o mais próximo possível da proposta original. Não adianta reforma retalhada”, diz.