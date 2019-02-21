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Proposta do governo

Para empresários do ES, reforma da Previdência é justa e necessária

Organizações capixabas veem texto apresentado pelo governo federal como surpreendente
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

21 fev 2019 às 02:19

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 02:19

Orlando Caliman, José Lino Sepulcri e Léo de Castro Crédito: Divulgação
Surpreendente, justa e necessária. Esses foram os adjetivos utilizados pelos representantes dos setores produtivos para definir a proposta da reforma da Previdência anunciada nesta quarta-feira (20).
Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, a proposta mitiga desigualdades geradas pelo sistema atual. “O modelo que existe hoje acaba favorecendo as classes mais ricas e as corporações. O texto novo busca tratar todos de forma igual”, avalia.
> BEATRIZ SEIXAS: Hora de inverter a lógica
Segundo ele, a instituição de uma idade mínima para a aposentadoria alinha o Brasil com modelos utilizados em outros países do mundo. “Vai beneficiar a população que sofre com um país que não cresce e não gera oportunidade.”
> Especialistas do ES aprovam correção de distorções
O conselheiro da entidade empresarial ES em Ação Orlando Caliman, ressalta que a reforma é essencial para o equilíbrio das contas públicas, não só da União, mas também dos Estados e municípios. “Muitos estão sufocados pelo peso dos inativos nas suas respectivas receitas. O Espírito Santo hoje já tem mais pessoas no bloco dos inativos do que nos ativos.”
Se aprovada na Câmara até o meio do ano, como preveem os deputados, Caliman afirma que o país já verá uma reação imediata do setor econômico. “Caso já passe na Câmara até o meio do ano, o mercado já vai reagir positivamente. Vejo a Câmara como a instância mais complicada”, afirma.
> Previdência do governo Bolsonaro é ampla ao distribuir sacrifícios
O presidente da Findes espera que, após passar pela discussão na Câmara, a reforma ainda guarde sua essência. “Temos que preservar os pontos fundamentais. Esperamos que saia o mais próximo possível da proposta original. Não adianta reforma retalhada”, diz.
> Sindicatos do ES: reforma da Previdência penaliza os trabalhadores
O presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, salientou que a reforma é uma demonstração de que o Brasil está entrando em “novos tempos”. “A Previdência está passando por uma das maiores crises das últimas décadas. A reforma é justíssima. Não adianta nada ter direito a uma aposentadoria gorda se o governo não terá dinheiro para pagar”, pondera.
> VÍDEO: Jornalistas de Economia de A Gazeta explicam a reforma
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