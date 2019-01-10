Para Bolsonaro, recorde na Bolsa se soma ao otimismo do governo

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quarta-feira (9) o fato de a Bolsa de Valores ter atingido nesta quarta-feira uma máxima histórica. Para o presidente, o recorde se soma ao otimismo que predomina no governo que assumiu há pouco mais de uma semana. Ele reagiu, por meio da conta pessoal, no Twitter.

“A Bolsa de valores atingiu mais uma máxima histórica. O cenário mundial somou-se ao otimismo no Brasil com o novo governo.”

De acordo com Bolsonaro, a confiança na economia brasileira será resgatada. “Com saúde fiscal e liberdade econômica, vamos resgatar a confiança em nosso país.”

O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, fechou nesta quarta-feira (09) novamente em alta, batendo novo recorde nominal. O indicador fechou em 93.613 pontos pontos, alta de 1,72% sobre o pregão de ontem.

As ações mais negociadas na B3 foram as da Petrobras e da Vale, que tiveram alta de mais de 2%.