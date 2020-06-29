Para BC, crise atual pode causar aumento de concentração no setor bancário

O diretor de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, afirmou nesta segunda-feira (29) que a crise atual, provocada pela pandemia do novo coronavírus, "pode causar, como rescaldo, aumento de concentração no setor bancário". Ao mesmo tempo, Mello pontuou que o BC tem trabalhado para que isso não ocorra.

Banco Central tem mantido agendas como o open banking, os pagamentos instantâneos (PIX) e o sandbox regulatório Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

De acordo com o diretor, o BC atuou para fazer com que a liquidez chegue em todos os segmentos do setor financeiro. Entre as medidas mais recentes, Mello citou a liberação do compulsório da poupança para a concessão de crédito a empresas menores.

O diretor afirmou que a intenção do BC é que "todos os segmentos tenham liquidez e que rescaldo da crise não seja o aumento da concentração".

Mello destacou ainda a manutenção do cronograma de agendas do BC para o sistema financeiro, com destaque para o open banking, os pagamentos instantâneos (PIX) e o sandbox regulatório. "A manutenção do cronograma de agendas do BC é uma sinalização importante", afirmou.

O diretor do BC participou na manhã desta segunda-feira do evento virtual "Open Banking e Fast Payments", do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional (Ibrac).

OPEN BANKING E PIX

Também participante do evento, o diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Ribeiro Damaso, afirmou que a instalação do open banking e dos PIX no Brasil são "agendas poderosas", que vão "transformar sistema financeiro nos próximos anos".

Conforme Damaso, os dois projetos são prioritários para o BC e não sofreram atraso de nem um dia, apesar dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil. "Tanto o PIX quanto o open banking começam suas jornadas este ano", disse Dâmaso.

O diretor afirmou ainda que o objetivo do BC é ter, com estas ferramentas, um sistema financeiro mais eficiente, inclusivo e digital. "Há determinação do presidente do BC, Roberto Campos Neto de irmos a fundo nessa discussão sobre tecnologias", disse.

Damaso afirmou que uma das lições da pandemia é que a tecnologia não é um problema para o lançamentos destes novos sistemas.