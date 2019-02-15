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Previdência

Para Alcolumbre, crise no governo não atrapalha andamento da reforma

Desavenças entre o ministro Gustavo Bebianno e o vereador Carlos Bolsonaro causa preocupações entre membros do governo e a base no Congresso

Publicado em 

15 fev 2019 às 14:37

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 14:37

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Crédito: (Windows)
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse na manhã desta sexta-feira (15), que a tensão instalada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, que causou preocupações entre membros do governo e a base no Congresso, não atrapalha o andamento da reforma da Previdência nas Casas.
"Essa crise é do governo, o governo tem que dar uma solução. O Senado nem deve interferir. Acho que não (trava o andamento da reforma)", disse a jornalistas, após encontro de pouco mais de uma hora com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.
> Para Maia, governo deve buscar apoio nos estados para reforma
O caso, que tem origem em suspeitas de financiamento de candidaturas laranjas pelo PSL e desavenças antigas entre o ministro e o vereador Carlos Bolsonaro, chegou ao seu ponto de ebulição após o presidente admitir a possibilidade de Bebianno sair do governo. A crise ocorre no momento em que o Planalto tenta manter coesão para as negociações da pauta de votação mais importante no Legislativo, a da reforma da Previdência.

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