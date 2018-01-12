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Telefonia

Pane foi causada por três rompimentos de fibras, diz Oi

Segundo a operadora, o sistema já foi restabelecido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 17:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 17:43

Usuários da Oi relataram problemas desde o início da manhã Crédito: Divulgação - GZ
Segundo a operadora Oi, a interrupção do serviço de telefonia móvel e de banda larga fixa no Estado nesta sexta-feira (12) foi provocada por três rompimentos de fibras óticas. O acidente teria sido causado por uma empresa que estava fazendo obras em um local próximo aos cabos da operadora. A empresa, no entanto, não deu detalhes sobre quem provocou onde aconteceram os rompimentos.
A Oi afirmou, por meio de nota, que o sistema já foi restabelecido. De acordo com relatos de capixabas, os telefones não estavam fazendo ligações para nenhuma operadora e o acesso à internet também foi afetado.
O problema também afetou empresas privadas e órgãos públicos, prejudicando o atendimento a clientes e cidadãos. Um dos órgãos que registrou falhas foi o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), que tem recebido um fluxo grande de eleitores em Vila Velha, onde está sendo feito o recadastramento biométrico. A Central da Biometria, segundo o TRE, e todo o sistema de dados e telefonia que atende os cartórios de todo o Estado ficaram fora do ar.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo ficou com o site fora do ar, assim como o INSS. O portal Gazeta Online também foi afetado com a interrupção do serviço na manhã desta sexta.

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