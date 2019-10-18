País vai terminar 2022 com menos de 10 milhões de desempregados

Jair Bolsonaro

Para o presidente, as portarias fazem parte de uma nova rodada de simplificação e redução das exigências às companhias em relação a normas de segurança e saúde no trabalho

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 08:33 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Carolina Antunes/PR

Ao lado do empresário Luciano Hang, o presidente Bolsonaro disse, durante a transmissão semanal ao vivo no Facebook, que vai terminar o seu mandato em 2022 com "menos de 10 milhões de desempregados". "A ideia é diminuir ao máximo, mas temos que ser realistas. Vamos trabalhar nesse sentido por que o Brasil está recuperando a sua confiança."

Sobre fiscalizações em empresas, Bolsonaro mencionou portarias da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, editadas no fim de setembro, que fazem parte de uma nova rodada de simplificação e redução das exigências às companhias em relação a normas de segurança e saúde no trabalho.

"Nós vamos confiar cada vez mais no homem, no cidadão na ponta da linha e ir tirando cada vez mais o Estado", afirmou o presidente, que citou os ingleses como exemplo: "Se eu não me engano a Inglaterra, há não sei quantas décadas atrás, tinha um trabalho de fiscalização muito grande. Ninguém ia pra frente. Tirou-se o poder dos fiscais e o país foi pra frente". Bolsonaro afirmou ainda que pretende manter a fiscalização em empresas, "mas se for com a sanha toda que ainda existe, atrapalha e afugenta quem quer investir e empreender no Brasil".

