Home
>
Economia (BR)
>
País vai terminar 2022 com menos de 10 milhões de desempregados

País vai terminar 2022 com menos de 10 milhões de desempregados

Para o presidente, as portarias fazem parte de uma nova rodada de simplificação e redução das exigências às companhias em relação a normas de segurança e saúde no trabalho

Pedro Caramuru

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 08:33

 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Carolina Antunes/PR

Ao lado do empresário Luciano Hang, o presidente Bolsonaro disse, durante a transmissão semanal ao vivo no Facebook, que vai terminar o seu mandato em 2022 com "menos de 10 milhões de desempregados". "A ideia é diminuir ao máximo, mas temos que ser realistas. Vamos trabalhar nesse sentido por que o Brasil está recuperando a sua confiança."

Recomendado para você

Ministros definiram que redução de 40% no benefício quando o afastamento é doença ou acidente comum é constitucional

Entenda o que o STF decidiu sobre a aposentadoria por invalidez

A interrupção da produção na P-40 foi adotada imediatamente por meio do sistema de proteção da plataforma; segundo a estatal, as causas serão investigadas

Petrobras confirma vazamento de gás em plataforma na Bacia de Campos

Presidente foi questionado sobre supostas ligações de Lulinha com o Careca do INSS; 'Ninguém ficará livre', afirmou o petista

Fraude no INSS: 'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula

Leia mais

Montar pequeno negócio é recomeço de vida profissional para desempregados

3,3 milhões de desempregados buscam trabalho há dois anos, diz IBGE

Sobre fiscalizações em empresas, Bolsonaro mencionou portarias da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, editadas no fim de setembro, que fazem parte de uma nova rodada de simplificação e redução das exigências às companhias em relação a normas de segurança e saúde no trabalho.

"Nós vamos confiar cada vez mais no homem, no cidadão na ponta da linha e ir tirando cada vez mais o Estado", afirmou o presidente, que citou os ingleses como exemplo: "Se eu não me engano a Inglaterra, há não sei quantas décadas atrás, tinha um trabalho de fiscalização muito grande. Ninguém ia pra frente. Tirou-se o poder dos fiscais e o país foi pra frente". Bolsonaro afirmou ainda que pretende manter a fiscalização em empresas, "mas se for com a sanha toda que ainda existe, atrapalha e afugenta quem quer investir e empreender no Brasil".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais