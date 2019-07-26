‘Os congressistas nunca nos faltaram’

Publicado em 26 de julho de 2019 às 10:16
- Atualizado há 6 anos
Um dos maiores apoiadores da campanha do presidente de Jair Bolsonaro na região amazônica, o superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, diz que os economistas que defendem a retirada dos benefícios fiscais à região na reforma tributária, em tramitação na Câmara, "infelizmente" não conhecem a região. Coronel da reserva, ele recebeu a reportagem do Estado na véspera da visita do presidente à Suframa - evento que, na avaliação dele, ratifica a importância do modelo da Zona Franca.
